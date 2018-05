Senad Bašić (56) je jedan od najboljih i najomiljenijih glumaca u regionu. Svojim rolama godinama osvaja publiku te, stoga, ne čudi što na društvenim mrežama ima na hiljade pratilaca i prijatelja.

Popularni glumac se trudi da ne ostane dužan svojim fanovima pa ih često na Facebooku počasti nekom zanimljivom fotografijom, što je bio slučaj i prije nekoliko dana. Objavio je sliku s kolegom Admirom Glamočakom, uz koju je napisao zanimljiv citat iz kultnog filma „Breza“ Ante Babaje.



Dva mladića



- Jesu li ovo dva mladića. Bogme jesu dva mladića. Dva mladića – napisao je Bašić uz fotografiju, nakon čega su uslijedili brojni lajkovi i komentari.



- U pitanju je kultni film, a snimao ga je Tomislav Pinter. Ovo ostvarenje je ujedno bilo i njegov diplomski rad. Također, tu je Velimir Bata Živojinović imao svoju najbolju ulogu u karijeri – govori nam Bašić.



U razgovoru za „Dnevni avaz“ je kazao da je fotografija snimljena u Štokholmu nakon nedavne izvedbe kultne predstave „Audicija“.



Fotografija je dobila više od 1.000 lajkova i brojne komentare koji su, uglavnom, pozitivni i šaljivi.



- Moram biti iskren i reći da je lijepo vidjeti nešto takvo. Lijepo je znati da ste kod ljudi nekako omiljeni, a posebno kada vidite da su to pozitivni komentari. Pa šta ako bude i negativnih, nije ni to loše. Na kraju krajeva, ne treba biti jednoobrazan, jer ima svako pravo da misli šta hoće. Ali, eto, vjerovatno kroz naše karijere ljudi su nas zavoljeli pa se identificiraju s likovima koji su im veoma dragi.



Prava stvar



S obzirom na to da Admir Glamočak nije ljubitelj društvenih mreža, zna li da ste objavili fotografiju?



- Prvo sam mu rekao da trebamo napraviti zajedničku fotografiju koju ću objaviti na društvenim mrežama i onda je pristao. A rekao mi je da je došlo vrijeme da i on napravi profile, jer ne može više ovako.



Jedan od komentara je pjesma Zdravka Čolića „Prava stvar“.



- Nekad zaista bude tako duhovitih komentara da ih uzmemo ili bukvalno ukrademo kako bismo ih ubacili u neku predstavu. A što se tiče muzike, slušam je, ali najviše na radiju. U posljednje vrijeme sve više slušam radio koji nema priče, pa prebacim na stanicu koja mi ugodno zvuči. Puno lupe i galame ne mogu.



Koliko su danas društvene mreže važne za Vašu profesiju?



- Izuzetno važne. Čak mislim da se bez toga više ne može raditi ne samo moj posao nego svaki drugi. Onaj ko im se opire to uzaludno radi, jer je to nešto što je promjena i treba je prihvatiti. Naši ljudi su veoma teški kada su promjene u pitanju. Ne prihvatamo ih brzo. Sve što je novo, nama je sumnjivo i teško se prima, ali kad se primi, to je za sva vremena. Za razliku od nekih naroda koji te novitete brzo prihvate, mi smo teški.



Nisam posijedio, nego posjajio



Jedan od komentara kaže da Vas stižu godine?



- To je neko pogriješio, nije vidio dobro fotografiju. Moj savjet mu je da pogleda pažljivije sliku. Možda je u pitanju neki stariji čovjek, koji nije stavio naočale, pa mu se učinilo. Inače, kada su godine u pitanju, često kažem da nisam posijedio, nego posjajio.



U nedjelju put pod noge



- U nedjelju s „Audicijom“ putujemo za Dohu, onda Novi Zeland, Australija... Dok sam u Sarajevu, završit ću obaveze na Akademiji scenskih umjetnosti i onda put pod noge – kaže Bašić.





