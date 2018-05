Međunarodni filmski festival u Cannesu, na kojemu će do 19. svibnja u glavnoj konkurenciji za Zlatnu palmu biti prikazan 21 film, u utorak navečer otvara se filmom "Everybody Knows / Todos lo saben" iranskoga redatelja Asghara Farhadija.

Psihološki triler "Todos lo saben" (Svi znaju) oskarovca Farhadija snimljen na španjolskom govori o ženi koja se s obitelji vraća iz Buenos Airesa u rodno selo u Španjolskoj. Glavne uloge u filmu pripale su Penelope Cruz i Javieru Bardemu, a njihov bi dolazak u Cannes mogao malo podignuti kazaljku na barometru glamura u godini u kojoj Hollywood nije snažno zastupljen, a popis zvijezda s A-ljestvice relativno je kratak.



Uz "Ewerybody Knows" u glavnoj konkurenciji za nagrade bit će i film "3 Faces" Jafara Panahija, "Ahlat agaci" (Stablo divlje kruške) Nurija Bilgea Ceylana, "Ayka" Sergeja Dvortsevoya, "Blackkklansman" Spikea Leeja, "Burning" Lee Chang-donga i "Dogman" Mattea Garronea.



Tu su i "En guerre" (U ratu) Stéphanea Brizéa, "Jiang Hu Er Nv" (Pepeo je potpuno bijel) Jia Zhang-Kea, "Le Livre d'image" (Knjiga slika) Jean-Luca Goddarda, "Leto" (Ljeto) Kirila Serebrenikova, "Manbiki Kazoku" (Kradljivci) Kore-Ede Hirokazua i "Netemo sametemo" (Asako I i II) Hamabuchija Ryusukea.



Za glavne nagrade natjecat će se i "Plaire, aimer et courrir vite" (Svidjeti se, voljeti i brzo trčati" Christophea Honorea, "Un couteau danls le coeur" (Nož u srce) Yanna Gonzaleza, "Under the Silver Lake" Davida Roberta Mitchella, "Yomedine" A.B, Shawkyja i "Zimski rat" Pawela Pawlikovskog.



U konkurenciji za nagrade su i filmovi triju redateljica - "Les filles du soleil" (Kćeri sunca) Eve Husson, "Capharnaüm" Nadine Labaki i "Lazzaro felice" (Sretni Lazzaro) Alice Rohrwacher.



O nagrađenima će odlučivati deveteročlani žiri kojemu je ove godine na čelu australska glumica Cate Blanchett.



No, dok se približava trenutak otvorenja jednoga od najglamuroznijih filmskih festivala, mnogi se pitaju je li canneski festival izgubio draž i kakva je njegova uloga u novom kinematografskom dobu, piše dpa.



Same pripreme za ovogodišnji festival nisu bile nimalo glamurozne kada je Netflix odlučio bojkotirati Cannes zbog francuskih pravila zbog kojih bi za prikazivanje filma online morao čekati tri godine nakon njegove premijere u kinima.



Usto, canneski je festival suočen i s kritikama zbog nedovoljnog interesa organizatora za autorice i izostanka velikih redatelja iz glavne konkurencije, što je rezultiralo i manjim odazivom velikih zvijezda na festival.



Neki čak tvrde da je nekoliko redatelja, poput Francuza Jacquesa Audiarda, Kanađanina Xaviera Dolana i Amerikanca Terrencea Malika možda ove godine odlučio preskočiti Cannes. Neki se redatelji, pišu agencije, polako okreću prema Torontu i Veneciji, koji se održavaju u kasnijim terminima, što bi njihovim filmovima dalo dodatni zamah u utrci za Oscare u veljači iduće godine.



Film američkog redatelja Spikea Leeja "BlacKkKlansman" jedan je od dva američka filma koji će se natjecati za Zlatnu palmu. Smješten u sedamdesete, Leejev film govori o afroameričkom detektivu koji se uspijeva infiltrirati u Ku Klux Klan. Naslovnu ulogu u filmu glumi sin Denzela Washingtona John David Washington.



Drugi predstavnik američke kinematografije je triler Davida Roberta Mitchella "Under the Silver Lake" s Andrewom Garfieldom u glavnoj ulozi.



Fremaux je opovrgnuo da izostanak američkih filmova pokazuje da Cannes više nije privlačan Hollywoodu, gdje studiji premijere velikih filmova pomiču sve više prema kraju godine kako bi bili što vidljiviji u mjesecima uoči dodjele Oscara.



"Ne smijete suditi po jednoj godini", rekao je na konferenciji za novinare, dodavši da možda strogi kritičari u Cannesu - gdje su filmovi vrlo često izviždani na novinarskim projekcijama, - "odbijaju neke producente", prenosi Reuters.



No, izostankom uglednih redatelja i starih gostiju Cannesa iz utrke za glavnu nagradu festivala - Zlatnu palmu za najbolji film, otvara se put skupini novih redatelja.



Od 21 filma izabranog u glavni program, osam su djela novih autora, što povećava mogućnost da festival otvori nove perspektive u kinematografiji.



Među novim imenima u svijetu filma su Francuskinja Eva Husson s filmom "Kćeri sunca", Poljak Pawel Pawlikowski s filmom "Hladni rat" i Kazahstanac Sergej Dvortsevoy s filmom "Ayka".



"Vidjet ćete veliku smjenu generacija", rekao je na konferenciji za novinare umjetnički direktor festivala Thierry Fremaux predstavljajući program prošloga mjeseca.



A uz velik broj filmova iz Azije, ovogodišnji program nudi i niz filmova srednjoeuropskih redatelja.



Ovogodišnje izdanje festivala obilježit će i više politike nego inače zahvaljujući prikazivanju novih filmova dvojice redatelja koji su spriječeni napustiti svoju zemlju: Iranca Jafara Panahija i Rusa Kirila Serebrenikova.



Fremaux je odgovorio i na kritike o broju redateljica, ove godine su tri, uključenih u ovogodišnju glavnu konkurenciju istaknuvši kako Cannes ne namjerava provoditi diskriminaciju u korist žena, prenosi Hina.



Osim toga, festival je uspostavio i 'hotline' za prijavu seksualnog zlostavljanja nakon što je hollywoodski moćnik Harvey Weinstein optužen da je zlostavljao sudionike prošlih festivala, a o tom će se problemu, navodi Reuters, razgovarati i na nekoliko panela tijekom održavanja festivala.

