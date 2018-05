Plan B, producentska kuća Brada Pitta i Annapurna Pictures na velike će ekrane prenijeti priču o holivudskom predatoru i propalom producentu Harveyu Weinsteinu.

Bit će to adaptacija istrage dviju novinarki New York Timesa koje su prve objelodanile optužbe brojnih žena o spolnome zlostavljanju što ga je počinio jedan od najmoćnijih ljudi Hollywooda Harvey Weinstein.



Dvije su produkcijske kuće otkupile prava na priču njujorškog lista u kojoj će iznijeti na koji su način novinarke Jodi Kantor i Megan Twohey i njihova urednica Rebecca Corbett ustrajale na iznošenju istine unatoč brojnim preprekama i poniženjima što su ih doživjele.



Njihova istraga pokrenula je lavinu ispovijesti, koja je rezultirala brojkom od stotinu zlostavljanih žena.



Film će se manje fokusirati na Weinsteinove žrtve, a više na rad dviju novinarki, na proces seksualnih zlostavljanja, točnije na Weinsteinova lažna obećanja, no i na pognute glave onih novinara koji su o tome odbijali pisati.



Istraživačke novinarke Jodi Kantor i Meghan Twohey te njihov kolega iz New Yorkera, novinar Ronan Farrow, koji su u listopadu 2017. objelodanili priču, nagrađeni su Pulitzerom.



Zanimljiva koincidencija je i to da je u mnoštvu žena koje su Weinsteina optužile za zlostavljanje bivša Pittova zaručnica, glumica Gwyneth Paltrow.



Skandal je rezultirao pravim potresom u Hollywoodu i svijetu te pokretanjem kampanje i pokreta Time's Up i #MeToo, koji su obilježili ovogodišnje dodjele filmskih nagrada, prenosi Hina.



Brad Pitt je s Weinsteinom surađivao 2009. na filmu "Nemilosrdni gadovi" i 2012. na filmu "Killing Them Softly".



(24sata.info)