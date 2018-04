Priču o traganju, boli i prijateljstvu sirijske siročadi donosi novo ostvarenje rediteljice Aide Begić "Ne ostavljaj me" ("Never leave me") koje će evropsku premijeru zabilježiti sutra, 20. aprila u sarajevskom multipleks kinu Cinema City u okviru programa Modul Memorije ovogodišnjeg Internacionalnog teatarskog festivala MESS.

Foto: 24sata.info