Foto: Oslobođenje

Nakon što je u januaru ove godine TV1 postala dio medijske grupacije Oslobođenja, vrlo brzo stvorene su pretpostavke da dva izuzetno značajna medija za Bosnu i Hercegovinu počnu djelovati pod zajedničkim krovom. Od danas TV1 će pripremati i emitovati program iz novoopremljene zgrade Oslobođenja, a večeras će i zvanično biti predstavljen novi vizuelni identitet Dnevnika u 19, jedne od najgledanijih informativnih emisija u BiH.



Kreativni tim



Prvo emitovanje Dnevnika sa novom scenografijom i u novom prostoru simbolično će označiti i početak saradnje najstarijeg bosanskohrecegovačkog dnevnog lista i TV1, a njihova medijska snaga značit će mnogo, prije svega, čitateljima i gledateljima ove dvije medijske kuće.



- Ponosni smo što smo postali dio velike medijske grupacije i plan nam je da kroz sinergiju svih naših medija gledateljima, čitateljima, ali i oglašivačima ponudimo jednu novu vrijednost, istakao je direktor TV1 Adi Sarajlić.







Direktor programa TV1 Sanjin Bećiragić nije želio otkrivati detalje o promjenama u Dnevniku, sve će se, kaže, vidjeti večeras u stalnom terminu od 19 sati. Za njega je puno značajnije da to neće biti jedina novina u programu.



- Velika podrška nove uprave TV1, potpuno odriješene ruke kada je riječ o programskom unapređenju i tehničkom razvoju televizije, ali i kreativni tim ljudi koji radi u svim sektorima, daju mi za pravo da ustvrdim da će TV1 vrlo brzo postati jedna od najznačajnijih komercijalnih televizija u BiH, istakao je Bećiragić.



Prema njegovim riječima, kada večeras Armina Sadiković u Dnevniku poželi dobro veče, bit će to početak jedne potpuno nove i originalne TV1.



Nikolinina “Kopča”



Bećiragić ističe kako će na tom putu ovoj televiziji mnogo značiti podrška i ogromno iskustvo ljudi u Oslobođenju koje se gotovo 75 godina gradilo i opstajalo na najvišim profesionalnim i etičkim standardima.



Pripreme za prelazak TV1 u nove prostorije počele su prije dva mjeseca.







Novi i odlično opremljen desk pružit će novinarima TV1 najbolje uvjete za rad, ali i njenim gledateljima razlog više da je prate. Bolji uvjeti rada znače i bolje informacije i bolji i sadržajniji program. Naravno, tu su i tehničke inovacije i nova oprema koja će omogućiti realizaciju i najzahtjevnijih televizijskih projekata, sa kojima se ova kuća uskoro planira uhvatiti ukoštac.



- Uvjeti rada u novoj zgradi su idealni i u takvom ambijentu i atmosferi kakvi vladaju na TV1, ne sumnjam u naš uspjeh. Naravno, ono što dodatno daje snagu TV1 je profesionalna i odlična saradnja sa Oslobođenjem koja će se i dalje razvijati i zasigurno na obostrano zadovoljstvo podići naše profesionalne standarde, rekao je Bećiragić.



Namjera ove medijske kuće je potvrditi ozbiljnost da se TV1 etablira kao odgovoran i ozbiljan medij koji pretenduje da u svom daljem radu izraste u televizijsku kuću koja će, osim po kvalitetnom informativnom programu, biti konkurentna i kada je riječ o zabavnim, serijskim i filmskim sadržajima.



Dio tog plana je i nova emisija “Kopča” s Nikolinom Veljović, urednicom i voditeljicom koja je zajedno s kolegom Ognjenom Blagojevićem TV1 učinila najprepoznatljivijim informativnim brendom u BiH. Riječ je o voditeljima koje se rado sluša i kojima se vjeruje.



- Detalji neka ostanu iznenađenje, otrkrivat ćemo ih pomalo. Reći ću samo, pratite nas i dalje, garantiram, četvrtkom u 21 zakopčat ćemo vas za male ekrane, istakla je Veljović.



TV1 će zadržati neke od postojećih sadržaja koji će, naravno, biti umiveni novom scenografijom kao što su emisije “Kapital” i “Ja biram goste”, projekat za koji su interes pokazale i TV stanice van BiH. Na voditeljskoj stolici ove emisije bili su političari, glumci, pjevači, aktivisti za ljudska prava, profesori, ljekari...



Sat smijeha



- Prva emisija s novom scenografijom planirana je za 1. april. Okupiće se cazinski nadrealisti, biće to sat smijeha i zabave, rekla je za Oslobođenje Amra Ekmečić, urednik-producent TV1.



Noviteti u programu biće domaća serija “Orient express”, dvije nove turske serije, jedna italijanska, a TV1 će zadržati i praksu emitovanja filmova američke A produkcije.



(Oslobođenje)