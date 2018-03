Film Guillerma del Tora "Oblik vode", koji je imao najveći broj nominacija za Oscara, ukupno trinaest, proglašen je najboljim filmom 90. dodjele nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

Foto: AFP / Reuters

Fantastična drama o nijemoj čistačici zaposlenoj u laboratoriju koja se zaljubi u neobično riječno biće, osvojio je ukupno četiri Oscara - uz onaj za najbolji film i najbolju režiju, prestižnu nagradu film je osvojio i nagrade za scenografiju i originalnu glazbu.



Smješten u šezdesete godine taj dijelom znanstveno-fantastični, a dijelom ljubavni film Guillermu del Toru već je donio Zlatnoga lava u Veneciji i Zlatni globus za najbolju režiju, kao i nagrade društava hollywoodskih redatelja i producenata.



"Dok sam bio mali i živio u Meksiku, bio sam veliki fan stranih filmova poput ET-a, a prije nekoliko tjedana Steven Spielberg je rekao: 'Ako se nađete ovdje, ako se nađete na pozornici, sjetite se da ste dio ovoga nasljeđa, da ste dio svijeta redatelja i budite ponosni na to'. I ja sam ponosan, jako sam ponosan", rekao je Guillermo del Toro primajući zlatni kipić na pozornici Dolby Theatrea gdje su dodijeljene nagrade.



Živimo u doba, dodao je, "kada vam ponavljaju da se morati bojati drugoga, da su drugi vaši neprijatelji i da to uzrokuje vaše probleme; naprotiv, drugi je rješenje vaših problema, drugi je ono što ostaje, on pokazuje put". Film poručuje "prigrli drugoga", rekao je redatelj, kako prenosi AFP.



Uz "Oblik vode" u kategoriji najboljega filma bili su nominirani i "Skrivena ljubav", "Prijelomni čas", "Dunkirk", "Bježi!", "Lady Bird", "Fantomska nit", "Novine" i "Tri plakata izvan grada".



Nagradu za najbolji adaptirani scenarij dobila je "Skrivena ljubav", a za originalni film "Bježi!", a čileanski film "Fantastična žena" najbolji je film na stranom jeziku.



Ratna drama Christophera Nolana "Dunkirk" od osam nominacija, Oscara je osvojila u tri kategorije: za zvuk, montažu zvuka i montažu.



Oscar za režiju dodijeljen je meksičkom redatelju, scenaristu, producentu i piscu Guillermu del Toru za film "Oblik vode", dok su Oscare za najbolju glavnu ulogu dobili Gary Oldman za ulogu u filmu "Prijelomni čas" i Frances McDormand za ulogu u filmu "Tri plakata izvan grada".



Engleskom glumcu Garyju Oldmanu ovo je prvi Oscar, nakon nominacije 2012. za ulogu u špijunskom filmu "Dečko, dama, kralj, špijun".



Za ulogu britanskoga premijera Winstona Churchilla u "Prijelomnom času" već je dobio nagradu BAFTA-e i Zlatni globus, a s njim su u konkurenciji za Oscara nominirani Timothee Chalamet za ulogu u filmu "Skrivena ljubav", Daniel Day-Lewis za "Fantomsku nit", Daniel Kaluuya za "Bježi!" i Denzel Washington za ulogu u filmu "Roman J. Israel, Esq."



Frances McDormand, kojoj je ovo drugi Oscar za glavnu ulogu nakon "Farga", nagrađena je za ulogu u filmu "Tri plakata izvan grada" u kojemu glumi majku koja proziva šerifa da nije ništa poduzeo u istrazi umorstva njezine kćeri te kreće u rat protiv policije, a na kraju i cijeloga grada Ebbinga.



U kategoriji glavne ženske uloge uz McDormand bile su nominirane Sally Hawkins za "Oblik vode", Margot Robbie za ulogu u filmu "Ja, Tonya", Saoirse Ronan za "Lady Bird" i Meryl Streep za "Novine".



Uz Del Tora u kategoriji za najbolju režiju bili su nominirani i Christopher Nolan za ratnu dramu "Dunkirk", Jordan Peele za horor "Bježi!", Greta Gerwig za humornu dramu "Lady Bird" i Paul Thomas Anderson za film posvećen svijetu britanske mode pedesetih godina "Fantomska nit".



Najbolja glazba iz filma "Oblik vode", najbolja pjesma "Remember me" iz "Coca"



Oscar za najbolju glazbu dodijeljen je francuskom skladatelju Alexandreu Desplatu za glazbu iz filma "Oblik vode". Desplat je dosad bio nominiran sedam puta, a Oscara je već dobio za glazbu za film "Grand Budapest Hotel".



Za originalnu glazbu nominirani su bili i Hanz Zimmer za "Dunkirk", Jonny Greenwood za "Fantomsku nit", John Williams za "Ratove zvijezda: Posljednji Jedi" i Carter Burwell za "Tri plakata izvan grada", prenosi Hina.



Najboljom pjesmom ovogodišnje dodjele proglašena je pjesma "Remember Me" iz animiranog filma "Coco i velika tajna", kojoj su konkurirale "Mighty River" (Mudbound), "Mystery Of Love" (Skrivena ljubav), "Stan Up For Something" (Marshall) i "This Is Me" (Najveći showman).



Popis svih dobitnika 90. dodjele Oscara:



Najbolji film: Oblik vode



Glavna muška uloga: Gary Oldman (Prijelomni čas)



Sporedna muška uloga: Sam Rockwell (Tri plakata izvan grada)



Glavna ženska uloga: Fraces McDormand (Tri plakata izvan grada)



Sporedna ženska uloga: Allison Janney (Ja, Tonya)



Režija: Guillermo del Toro (Oblik vode)



Originalni scenarij: Bježi!



Adaptirani scenarij: Skrivena ljubav



Film na stranom jeziku: Čudesna žena / Una mujer fantastica (Chile)



Fotografija: Blade Runner 2049



Montaža: Dunkirk



Scenografija: Oblik vode



Kostimografija: Fantomska nit



Šminka: Prijelomni čas



Originalna glazba: Oblik vode



Originalna pjesma: "Remember Me" (Coco i velika tajna)



Zvuk: Dunkirk



Montaža zvuka: Dunkirk



Vizualni efekti: Blade Runner 2049



Animirani film: Coco i velika tajna



Dokumentarni film: Icarus



Kratkometražni dokumentarni film: Heaven Is a Traffic Jam on the 405



Kratkometražni animirani film: Dear Basketball



(24sata.info)