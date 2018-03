Uoči 90. dodjele Oscara, Reuters je objavio najzanimljivije događaje koji su obilježili proteklih devet decenija, od kada Akademija filmskih umjetnosti i nauka uručuje tu nagradu.

Podsjećajući da je prva svečanost dodjele Oscara održana 16. maja 1929. u hotelu "Roosevelt" u Hollywoodu, britanska agencija ističe da je to bio i jedini put da je nagradu za najbolji film osvojio nijemi film - romansa o Prvom svjetskom ratu "Krila" (Wings).



Od 1939. godine Akademija zvanično počinje da koristi ime Oscar za svoje nagrade.



Prema nepotvrđenoj, ali popularnoj priči, iza porijekla imena krije se izvršna direktorka Akademije filmskih umjetnosti i nauka, Margaret Herik, koja je navodno rekla da statua izgleda poput njenog ujaka Oscara.



Britanska agencija ističe da je prva Afroamerikanka koja je osvojila Oskara za glumu bila Hati Makdanijel 1940. godine.



Makdanijel je dobila nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Prohujalo s vihorom".



Od nje je, međutim, traženo da sjedi za odvojenim stolom.



Prošla je 51 godina dok Oscara za glumu nije opet osvojila neka Afroamerikanka i ponovo za sporednu ulogu - Whoopi Goldberg u filmu "Duh".



Na televiziji je dodjela Oscara prvi put prenošena 1953. godine, a prvi Afroamerikanac, nagrađen Oscarom za glumu, bio je Sidnye Poitier za ulogu u filmu "Poljski ljiljani" 1963. godine.



Među događaje koji se izdvajaju u istoriji dodjele nagrade, Reuters navodi i da je 1968. ceremonija dodjele odložena za dva dana, zbog ubistva Martina Lutera Kinga, 4. aprila.



Napominje i da su jedino 1969. godine dodjeljene dvije nagrade u kategoriji za najbolju glumicu, kada su Oskara osvojile Ketrin Hepbern za "Zimu jednog lava" i Barbra Straisand za "Smješnu djevojku".



Hepbern nije prisustvovala ceremoniji.



Jedan od najpoznatijih događaja koji su obilježili dodjelu nagrade Akademije bio je 1973. godine kada je Marlon Brando osvojio priznanje za ulogu Vita Korleonea u "Kumu", ali je bojkotovao ceremoniju u znak protesta zbog toga kako se Indijanci prikazuju u filmu i na televiziji.



Umjesto njega, na bini se u tradicionalnoj odjeći Apača pojavila glumica i aktivistkinja za prava Indijanaca Sašin Litlfeder, ali je odbila da primi zlatnu statuu.



Prva, i za sada jedina Afroamerikanka, koja je osvojila Oskara za najbolju glumicu, bila je Halle Berry 2002. godine.



Nagradu je posvetila "svim obojenim ženama bez imena i lica, koje sada imaju šansu, jer su večeras ova vrata otvorena".



"Gospodar prstenova: Povratak kralja" ostvario je najveći uspjeh u historiji dodjele nagrade, kada je 2003. godine pobjedio u svakoj kategoriji u kojoj je bio nominovan.



To je treći film u historiji dodjele koji je osvojio 11 Oscara, uz "Ben Hur" iz 1959. godine i "Titanic" iz 1997.



Iste godine, Roman Polanski osvojio je Oscara za najboljeg reditelja za film o holokaustu "Pijanista", ali nije mogao da dođe na svečanost u Los Angelesu jer su ga SAD tražile zbog optužbi za silovanje maloljetnice 1977.



Ketrin Bigelou je 2009. godine postala prva žena, koja je osvojila Oscara za najboljeg reditelja za film "Katanac za bol".



Dodjelu 2013. godine obilježio je mali incident, kada se Jennifer Lawrence saplela i pala dok se pela na pozornicu kako bi primila statuu za najbolju glumicu za ulogu u filmu "U dobru i u zlu".



Nakon što ju je publika nagradila ovacijama, Lawrence se našalila da oni jedino stoje jer je ona pala.



Druge godine zaredom, svih 20 nominovanih za glumu bili su bijelci, što je izazvalo kritike i kampanju s heštegom #OscarsSoWhite na društvenim mrežama, a Akademija je poslije objavila planove za povećanje broja žena i pripadnika manjina.



Prošle godine, "Mjesečina" je postao prvi film, čiju cijelu ekipu čine Afroamerikanci, koji je osvojio Oscara za najbolji film.



Tome je prethodio skandal, jer je u backstageu greškom došlo do zamjene koverti pa je prvo rečeno da je nagrada dodijeljena mjuziklu "La La Land".

