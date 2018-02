Film "Ne dotiči me" (Touch me not) rumunske autorice Adine Pintilie nagrađen je večeras “Zlatnim medvjedom” za najbolji film na 68. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu (Berlinale), javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Agencije

Žiri na čelu sa njemačkim scenaristom i rediteljem Tomom Tykwerom, donio je odluku da glavna nagrada ovogodišnjeg Berlinalea bude dodjeljena rumunskoj režiserki Adine Pintilie, za njeno ostvarenje “Ne dotiči me”.



“Srebrenim medvjedom” u kategoriji najboljeg režisera dobio je Wes Anderson za animirani film “Isle of Dogs”. Najboljim glumcem proglašen je francuski glumac Anthony Bajon za ulogu u filme “La prijere”, dok je najboljom glumicom proglašena paragvajska glumica Ana Brun, za ulogu u filmu “Las Herederas”.



Ovogodišnji filmski festival u Berlinu otvoren je projekcijom animiranog filma "Isle of Dogs" američkog reditelja Wesa Andersona, u okviru kojeg je prikazano oko 400 filmova.



U takmičarskom programu prikazana su 24 filma, od kojih 19 je konkurisalo za glavnu nagradu, Zlatnog medvjeda.



Berlinski međunarodni filmski festival (Berlinale) jedan je od najprestižnijih filmskih festivala u Evropi i svijetu. Prvi put je održan 1951. godine.



Ovako izgleda lista pobjednika po kategorijama na 68. Berlinaleu:



Najbolji film (Zlatni medvjed): Adina Pintilie / ''Touch me not'' (Rumunija)



Velika nagrada žirija: Malgorzata Szumowska / ''Twarz'' (Poljska)



Najbolja režija: Wes Anderson / ''Isle of Dogs'' (SAD)



Najbolja glumica: Ana Brun / "Las Herederas" (Paragvaj)



Najbolji glumac: Anthony Bajon / ''La priere'' (Francuska)



Najbolji scenario: Alonso Ruizpalacios / ''Müze'' (Meksiko)



Nagrada Alfred Bauer: Marcelo Martinessi / ''Las herederas'' (Paragvaj)



Najbolji filma prvijenac: Adina Pintilie / ''Touch Me Not'' (Rumunija)



Najbolji kratkometražni film (Zlatni medvjed): Ines Moldavsky / ''The Men Behind The Wall'' (Izrael)



(AA)