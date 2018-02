Gavrilo Grahovac, nekadašnji ministar za kulturu i sport i potpredsjednik Vlade Federacije BiH, imenovan je za savjetnika generalnog direktora JP Filmski centar Sarajevo.

Foto: Klix.ba

Ovu odluku je, uz podršku Nadzornog odbora, donio vršilac dužnosti generalnog dirketora Jasmin Duraković, te će Grahovac ubuduće biti dio tima ovoga javnog preduzeća sa zadatkom da se unaprijedi strateška pozicija Filmskog centra Sarajevo.



Kako je saopćeno iz ovog centra, Grahovac, profesor južnoslavenskih književnosti i maternjeg jezika, dugogodišnji je stručnjak u oblasti kulture i umjetnosti u BiH. Od 2003. godine imenovan je na dužnost ministra kulture i sporta u Vladi Federacije BiH i na toj poziciji ostao je sve do 2011. godine.



"Upravo u njegovom mandatu bh. kinematografija je doživljavala svoj veliki uzlet i relativni procvat produkcije. U njegovom mandatu je formiran JP Filmski centar Sarajevo, kao strateška tačka za razvoj kinematografije i audio-vizuelnog sektora u BiH", navode iz JP Filmski centar Sarajevo.



Ističu da je nova uprava, nakon blokade rada firme od početka 2015. do oktobra 2018., krenula u oživljavanje poslovnih aktivnosti ovoga preduzeća, te je u kratkom periodu dijelom uspjela normalizirati rad.



Plan za 2018. je, navode, potpuna finansijska konsolidacija rada ovoga javnog preduzeća i početak aktivnosti nekoliko strateških aktivnosti zbog koji je ovo preduzeće i formirano.



Radi se projektima digitalizacije arhiva JP Filmskog centra u kojem se nalazi oko 80 dugometražnih igranih filmova, rad na sanaciji prostora na Jagomiru i centru Sarajeva, te početak projekta na "Multimedijalnom filmskom studiju/zabavnom parku Jagomir", koji bi svoje atrativnosti trebao biti centar razvoja filmske industrije ali kreativne industrije uopće u BiH.



Najavljuju da će JP Filmski centar u narednom periodu raditi na projektu stvaranja društvene i političke volje za donošenju novog zakona o audio-vizuelnog djelatnosti, propisa i uredbi kojima bi strane koprodukcije, kao što je to već slučaj u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji, dobile podršku za snimanje u BiH, razvoju digitalnih kino mreža u Federaciji BiH te na polju međunardnog predstavljanja bh. kinematografije.





(FENA)