"Pasji život sarajevske lutalice", dokumentarni film s rediteljskim potpisom Marie Slough koji upozorava na loš onos prema psima te njihovu borbu za opstanak na ulicama Sarajeva i torture koje često trpe u azilima, otkrivajući pri tom sav opseg tog problema, premijerno je prikazan sinoć u Evropskom parlamentu u Briselu.

Prikazivanje ovog ostvarenja organizirao je zastupnik u Evropskom parlamentu Davor Škrlec u saradnji sa Intergrupom za dobrobit i zaštitu životinja Evropskog parlamenta i međunarodnom krovnom organizacijom Eurogroup for Animals.



Britanski glumac i aktivist za prava životinja Peter Egan i veterinar Roger Bralow otputovali su u Sarajevo kako bi posvjedočili lošem postupanju sa životinjama te njihovoj potpunoj obespravljenosti. Film prati njihov put od ulica do prihvatilišta čija potpuna neuslovnost snažno pogađa gledaoca, prateći njihovu patnju na takvim mjestima, svojevrsnim "tamnicama" za pse.



Redateljica dokumentarca Marie Slough prati nevjerojatne okolnosti u kojima je lokalna volonterka Milena Malešević predanim radom u posljednjih deset godina uspjela spasiti više od 1.000 psećih života.



Nakon projekcije u Evropskom parlamentu uslijedila je panel rasprava i predstavljanje Deklaracije EU-a za humano postupanje sa životinjama lutalicama te poziv zastupnicima u tom tijelu na potpisivanje peticije.



Zastupnik Škrlec je, pozdravljajući prisutne, istaknuo da je potaknut mnogobrojnim apelima građana i volontera odlučio reagirati na nezaobilazan problem kršenja prava životinja, u konkretnom slučaju pasa u Bosni i Hercegovini. Navodi da je primio uznemirujuće pozive lokalnih volontera o nehumanim uvjetima u kojima se nalaze psi u azilu Prača pored Sarajeva, gdje se smještaju u mračne i hladne prostorije u kojima leže na hladnoj betonskoj podlozi, bolesni, bez medicinske njege i potrebne dokumentacije, bez vode i hrane.



"Okrutno postupanje sa životinjama koje traje godinama suprotno je nacionalnom zakonodavstvu BiH, a kao potencijalna zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji koja promiče visoke standarde u pogledu zaštite prava životinja, Bosna i Hercegovina morala bi ozbiljnije i dosljednije pristupiti rješavanju navedenog problema", kazao je Škrlec.



Britanski glumac i aktivist za prava životinja Peter Egan naglasio je, u emotivnom govoru, ogromnu tugu za psima lutalicama kojima je svjedočio u filmu, naglašavajući da ga je posjet azilu Prača uništio.



"Svjedočiti kako su nevine životinje podređene jednoj takvoj okrutnosti, potpunom manjku pažnje i brige je bilo zastrašujuće. Vidjeti kako je vrsta, koja je toliko pomagala čovjekov razvoj hiljadama godina, u tolikoj mjeri tretirana neljudski me prije svega zbunilo i rastužilo", podvukao je on.



Glavna protagonistica filma i začetnica projekta "Saving Suffering Strays Sarajevo" Milena Malešević smatra da je i dalje najveći problem u BiH mentalitet sredine kada je u pitanju sterilizacija životinja. Podvlači da je BiH i dalje veoma patrijarhalno društvo, što ostavlja velike posljedice.



Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja se ne provodi, naglasila je, ocjenjujući da je potrebna masovna edukacija kako bi se iskorijenili mitovi vezani za pse lutalice i kako bi ih konačno počeli gledati kao osjećajna bića, a ne kao opasne nametnike.



"Volonteri diljem BiH se trebaju povezati i raditi zajedno da bi bili što učinkovitiji. Trenutno, nažalost, nisu organizirani te nemaju priliku educirati se i dijeliti znanja i iskustva kako bi pomogli jedni drugima", smatra ona.



Malešević spašava napuštene pse i pse lutalice s ulica, iz šuma, sa smetljišta ili iz azila poput Prače, Hreše, Žunovnice i drugih, nudeći najugroženijim povrijeđenim, traumatiziranim psima neposrednu brigu, što uključuje higijensku skrb, veterinarsku pomoć, sterilizaciju, čipiranje i registraciju.



"Vodim i nadgledam dva privatna skloništa u blizini Sarajeva a više od 220 spašenih pasa na mojoj je brizi. Uz pomoć moje ekipe u "Saving Suffering Strays Sarajevo", povezala sam se s nekolicinom ljudi u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, uspostavili smo partnerstva s nekoliko dobro organiziranih britanskih skloništa, koji mogu pružiti šansu našim psima da se prvo asimiliraju i da se udome preko samih skloništa", podvukla je.



Promicanje razvoja smjernica o humanom upravljanju populacijom životinja lutalica i zagovaranje njihove primjene u EU i šire treba biti prioritet Europskom parlamentu, zaključak je sudionika panel rasprave.



Britanski glumac Peter Egan u 50-godišnjoj karijeri osvojio je niz nagrada za filmski i kazališni rad, uključujući BAFTA-u i Critics Circle. Surađivao je s brojnim kazalištima diljem Ujedinjenog Kraljevstva – The Royal National Theatre, The Royal Shakespeare Company, West End of London, a također je poznat po brojnim filmskim postignućima: The Hireling, Chariots of Fire, Death at a Funeral, The Wedding Date. Glumio je i u poznatim hit serijama poput Downton Abbey, Ever Decreasing Circles, A Perfect Spy.



Posljednjih 20 godina aktivno se bavi promicanjem prava i dobrobiti životinja zbog čega je kao prva slavna ličnost 2013. godine dobio nagradu Animal Hero Award. Potpredsjednik je Kraljevskog društva za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA), ambasador i pokrovitelj brojnih humanitarnih udruga i zaklada diljem Europe i Azije, pa tako i Sarajeva. Godine 2017. dobio je počasni doktorat Sveučilišta Winchester zbog zalaganja za dobrobit životinja.



Bosna i Hercegovina je 2009. godine usvojila Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i time ispunila jednu od obveza iz Akcijskog plana za provedbu prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom. Unatoč relativno dobrom zakonskom okviru koji jasno propisuje uvjete za postojanje skloništa i higijenskih službi, oni uopće ne postoje, a oni koji i postoje nisu usklađeni sa standardima, te samim time predstavljaju povrede zakona.



