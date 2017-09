Ima ljudi koji se osjećaju dobro kad iza sebe ostave smrt, patnju, a sebe smatraju uspješnim. Ja sebe i cijelu ovu ekipu smatram uspješnim kada iza sebe ostavljamo život.

Foto: 24sata.info

Iako ste promijenili "adresu", odnosno emisija "Udri muški" sada će se emitirati na TV 1, hoće li sve ostalo ostati isto, koncept emisije?

Mi nemam koncept emisije. Živimo i radimo kao da će stotinu narednih godina biti mir, a ponašamo se kao da će sutra biti rat. Naravno, šala. Ako bi se na bilo koji način ova ekipa promijenila, to ne bi bilo to. Iako smo sada na drugom mediju, mislim da će armija ljudi koja živi na način na koji mi živimo i razmišlja na način na koji mi razmišljamo, pridružiti televiziji TV1. U kooprodukciji smo sa TV1, cijenimo ono što radi ova kuća i lako smo se dogovorili oko svega. To su moram priznati odlični i veliki profesionalci.

- Šalje li emisija "Udri muški" feedback koji želite, dobijate li povratnu informaciju koju želite?

Naravno! S jedne strane je to dobitna stvar kada vidiš da postoji toliki broj ljudi koji prati ovu priču. Ono što me najviše oduševljava je da tu emisiju prate ljudi i van granica BiH, u najudaljenijem malom planinskom selu, ali i u Italiji, Australiju, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, SAD-u. To je priča! Priča u kojoj je takav jedan svijet zajedno, koja je čist dokaz da postoji jedan bolji, humaniji, duhovitiji način provođenja sekundi koje nam je Bog dao.

- S kakvim mislima započinjete jutro?

Čim oči otvorim provjerim da li se Julia Roberts razvela. Kad shvatim da nije, onda razmišljam šta je s Demi Moor. Kad shvatim da se ni ona nije razvela, shvatim da i Nicole Kidman već ima petobanku. Kad se susretne s takvim mislima, onda kažem „Idemo ovo jutro pokušati provesti što pametnije, bolje i normalnije. Pozivam sav normalan svijet u zemlji i van granica ove zemlje, da pružimo ruke jedni drugima i normalno komuniciramo. Dakle, Udri Muški na Djevičanskim ostrvima BiH.“



- Kad se osvrnete iza sebe, na šta ste najviše posnosni, s obzirom da je poznato da ste svojom emisijom i humanošću pomogli mnogim ljudima?

Rezultati! Mogu me napadati, govoriti grozne ili tačne stvari, ne samo meni, nego cijeloj ekipi, ali rezultati pokazuju nešto što je jasno. Kad shvatim da u 80% gradova BiH, od djece do onih najstarijih, žive i djeluju ljudi, a uz njih ide armija onih koja je pomogla, pričinjava mi najveće zadovoljstvo na ovoj planeti. Ima ljudi koji se osjećaju dobro kad iza sebe ostave smrt, patnju, a sebe smatraju uspješnim. Ja sebe i cijelu ovu ekipu smatram uspješnim kada iza sebe ostavljamo život.

- Kakve stvari vam imponiraju kada je posao u pitanju, a šta vas to izbacuje iz takta?

Stvari koje idu lagano i ležerno, drage i normalne, stvari u kojima se ljudi prepoznaju. Stvari koje našim djelovanjem podignu psihiči i fizički osobu.

Iz takta me izbacuje jedino Sejo.

- Da možete jedan dan promijeniti situaciju u državi, šta biste to promijenili?

Trebalo bi se sve pomjeniti. Nisam zadovoljan mentalnim sklopom ljudi koje vode ovu zemlju. Nisam zadovoljan ljudima koji svoje komplekse liječe tako što misle da su bogom dati, da vode ovoliki svijet. Nisam nekad zadovoljan ni sa samim svijetom. Nisam zadovoljan što neki političar ima platu od 4000KM i sve ostalo što mu pripada, a jedan ljekar oko 1000KM, a liječi gotovo cijeli region. Nisam zadovoljan ni time što ljudi braneći svoje nacionalne interese, ustvari brane svoje bankovne račune. Nisam zadovoljan ni sa čim, kao i svi građani BiH. Promijenio bih sve, otvorio se prema cijelom regionu i pokušao da nađemo zajednički interes i počnemo komunicirati da pokažemo i dokažemo da smo ovdje svi braća i sestre, a ne neprijatelji.

(24sata.info)