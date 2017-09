U okviru nove programske sheme, od 18. septembra Face TV počinje s emitovanjem nove meksičke sapunice, Silvana sin lana.

Foto: 24sata.info

Silvana je bogata žena koja gubi svu svoju imovinu zbog mutnih poslova njenog supruga. Preko noći luksuz i lagodan život morat će zamijeniti životom u siromašnoj četvrti gdje upoznaje novog komšiju Manuela, prodavača ribe na gradskoj tržnici kojem život bez luksuza nije stran.



Manuel je šarmantan, muževan i sve žene u četvrti su potajno zaljubljene u njega. Međutim, iako je osam godina udovac niti jedna žena nije uspjela zaista osvojiti njegovo srce, ali s dolaskom Silvane stvari se mijenjaju.



Iako osjeća određenu privlačnost prema Manuelu, dojučerašnja bogatašica odbija da mu se prepusti, ne želeći da bude sa siromahom.



Šta će se desiti kada sudbina umiješa svoje prste, možete pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 19:15 h, u programu Face televizije.



Osim premijernog prikazivanja serije Silvana, Face će nastaviti s prikazivanjem novih epizoda serija: Bandolera, Cedar Cove, Hell on wheels, The Closer, Alo, alo i Lud, zbunjen, normalan.



Nakon uspješnog prikazivanja tri sezone, Face će svojim gledaocima uskoro pokloniti i četvrtu sezonu planetarno popularne i nagrađivane, BBC-jeve serije Peaky Blinders.



Od 15. septembra budite uz Face televiziju koja za svoje gledaoce priprema još iznenađenja i novog sadržaja.

(24sata.info)