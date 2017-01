Serijal filmova o šašavom inspektoru Clouseaupočinjemo04. februara filmom iz 1963. godine –„Pink Panther“u režiji Blakea Edwardsa, sa Peterom Sellersom u glavnoj ulozi.

Film je svojevremeno bio nominavan za Oskara za najbolju muziku, Zlatni globus za najboljeg glumca i BAFTA nagradu, takođe, za najboljeg glumca.



U okviru serijala o Pink Pantheru na TV1, biće prikazan i film „Inspector Clouseau“,u komeClouseau pokušava nadmudriti desetak lopova koji, pljačkajući banke po cijeloj Švicarskoj, nose maske sa njegovim likom.



To je ujedno i prvi film koji nije režirao Blake Edwards, već Bud Yorkin, a glavnu ulogu, inspektora Clouseau tumači Alan Arkin.



U trećem nastavku „Povratak Pink Panthera“, vrijedni dijamant je ponovo ukraden, a pukovnik Sharki iz tajne policije zahtijeva da se pozove i inspektor Jacques Clouseau koji je trenutno suspendovan sa svog posla u Francuskoj. On je uvjeren da se iza pljačke krije slavni Phantom.



Zatim, slijedi film u kojem se Peter Sellers ponovo našao u ulozi inspektora Clouseau„PinkPanther ponovo napada“, a snimljen je 1976. godine.



„Osveta Pink Panthera“ peti je film iz serijala "Pink Panter" o inspektoru Clouseau, koji i dalje uspjeva u svakom poduhvatu, uprkos naivnosti i nespretnosti.



Šesti nastavak „Trag Pink Panthera“ svojevrsna je retrospekcija svih do tada snimljenih filmova.



„Prokletstvo Pink Panthera“ snimljen je nakon smrti legendarnog Petera Sellersa, a u ulozi inspektora Kluzoa, u ovom nastavku je fantastični glumac Roger Moore.



U osmom nastavku „Sin Pink Panthera“, inspektoraClouseau je nasljedio njegov podjednako nespretni sin, koji dobije zadatak da spasi otetu princezu.



Deveti nastavak „Pink Panther“iz 2006. godine, je savremeni remake filma iz 1968. godine, u kojem inspektor Clouseaudobije najvažniji zadatak u karijeri: riješiti ubistvo nogometnog trenera i pronaći veliki ružičasti dijamant koji je nekada pripadao ubijenom.



U posljednjem filmu "Pink Panter 2", nastavku svjetskog hita iz 2006. godine, Steve Martin se vraća ulozi policijskog inspektora Clouseau, koji se udružuje sa grupom detektiva, jednako nespretnih kao i on.



(24sata.info)