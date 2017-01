Film "La La Land", američka romantična glazbena drama u režiji Damiena Chazellea osvojila je najviše nominacija u utrci za ovogodišnje Oscare - njih četrnaest, uključujući i one za najbolji film i režiju te najbolju žensku i mušku glavnu ulogu - Emma Watson i Ryan Gosling, objavljeno je u utorak u Los Angelesu.

U kategoriji najboljeg filma nominirani su još "Dolazak" Denisa Villeneuvea, "Fences" Denzela Washingtona, "Greben spašenih" Mela Gibsona, "Hell of High Water" Davida Mackenzieja, "Hidden Figures" Theodora Melfija, "Lav" Gartha Davisa, "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana, "Moonlight" Barryja Jenkinsa.



Emmi Stone konkurirat će Isabelle Huppert za ulogu u filmu "Elle", Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") i Meryl Streep ("Neslavno slavna Florence").



Za Oscara u kategoriji najbolje muške uloge uz Roslinga se natječu Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Greben spašenih"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") i Denzel Washington ("Fences").



Osim Chazellea za najboljeg redatelja na ovogodišnjim Oscarima nominirani su Denis Villeneuve ("Dolazak"), Barry Jenkins ("Moonlight"), Mel Gibson ("Greben spašenih") i Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea".



Uz nominacije u najželjenijim kategorijama "La La Land" priliku za osvajanje zlatnog kipića dobit će i za originalni scenarij, fotografiju, kostime, montažu, originalnu glazbu, pjesmu (čak dvije), scenografiju, montaža zvuka i zvuk.



Oscara dodjeljuje Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti, a 89. dodjela, koju će voditi Jimmy Kimmel, održat će se 26. veljače.



