Najveći američki festival neovisnog filma Sundance otvoren je u četvrtak u Park Cityju u američkoj saveznoj državi Utah.

Foto: 24sata.info

Festival je otvorio glumac i redatelj Robert Redford koji je 'Sundance' i osnovao 1981. godine.



Redford je poručio kako će festival ostati podalje od politike, ali je kritizirao industriju vijesti.



"Predsjednici dolaze i odlaze. Kao ljuljačka. Malo ide nazad, malo naprijed. Tako je uvijek i tako će uvijek biti. Mi ostajemo daleko od politike. Ostat ćemo fokusirani na priče umjetnika," poručio je 80-godišnji Redford.



Međutim, priznao je da mnogi Amerikanci osjećaju tjeskobu zbog ulaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću. No, Redford je zvučao optimistično unatoč bojazni da će Trump smanjiti vladine programe koji pomažu siromašnima i da će protjerati milione imigranata.



"Mnogi osjećaju da dolazi mrak, mnogi se boje da će nam mnogo stvari biti oduzeto, a to će galvanizirati ljude. Nadam se i mislim da će se nakon toga nastati pokret."



Redford se osvrnuo i na ulogu medija.



"Svijet medija je sve smanjio. Sve je tako brzo i kratko, a to vam ne daje vremena za razmišljanje. Odmah se kreće na novi događaj. Dokumentarni filmovi ispunjavaju tu prazninu i osjećam da dokumentarci imaju važniju ulogu nego ikad, jer to postaje dugometražno novinarstvo. To je prilika da se stvarno ispriča priča kako bi javnost zaista mogla sve provariti i vidjeti kako se osjeća," poručio je 80-godišnji oskarovac.



Festival uobičajeno donosi niz drama, trilera, horora i komedija, neobičnih eksperimenata i važnih dokumentaraca. Ove će se godine na Sundanceu prikazati 120 dugometražnih filmova iz tridesetak zemalja, a među redateljima je četrdeset debitanata, od čega dvadeset u natjecateljskom programu. Filmovi su odabrani između skoro 14 tisuća prijavljenih, među kojima je bilo nešto više od četiri tisuće dugometražnihm od čega je polovica prijava stigla iz SAD-a, a ostali iz drugih zemalja.



Na prestižnom festivalu sudjeluje i slovensko-hrvatski animirani film "Noćna ptica" Špele Čadež, koprodukcija Finte Filma, RTV Slovenije i Bonobostudija, koji će se nakon uspješnog festivalskog puta prikazati u međunarodnoj kratkometražnoj konkurenciji među 68 filmova. Noćna ptica iz naslova je jazavac kojega s ceste pokupi policijska patrola misleći da je mrtav, no on je samo mrtav-pijan. Nakon što se neobično biće probudi stvari postaju još čudnije.



Festival će na svečanosti 28. januara dodijeliti 28 nagrada najboljim filmovima, dok će se kratkometražni uratci nagraditi na odvojenoj ceremoniji, 24. januara.



Njegovo prošlogodišnje izdanje privuklo je 46,6 hiljada posjetilaca, a Utahu zaradilo oko 143 miliona dolara.

(FENA)