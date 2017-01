Muzička komedija "La La Land" velika je pobjednica Zlatnih globusa koji su u nedjelju dodijeljeni u Los Angelesu.

Foto: 24sata.info

Romansa između buduće glumice i muzičara, "La La Land" bio je favorit večeri sa sedam nominacija. Film je osvojio svih sedam nagrada, postavivši rekord u nagradama za jedan film: za najbolju komediju, najbolji scenarij, najboljeg redatelja, najbolju muziku i najbolju originalnu pjesmu, a glavni glumci u filmu Emma Stone i Ryan Gosling, koji pjevaju i plešu na najprivlačnijim mjestima u Los Angelesu, također su nagrađeni, prenose mediji.





Redatelj Damin Chazelle zahvalio je producentima što su "riskirali s filmom i vjerovali da postoji publika za takav film".



Aaron Taylor-Johnson u "Noćnim životinjama" i Viola Davis u "Fences", adaptaciji pozorišne predstave, proglašeni su najboljim sporednim glumcima na filmu.



"Moonlight", film o mladom crncu homoseksualcu koji raste pored majke ovisnice, osvojio je Globus za najbolju dramu, a Casey Affleck za najboljeg dramskog glumca u "Manchester by the sea".



Francuski film "Elle" proglašen je najboljim filmom na stranom jeziku, a njegova glavna glumica Isabelle Huppert za najbolju glumicu.



Televizijski globusi pripali su serijama "American Crime Story: The People vs O. J. Simpson", "The Night Manager" te "The Crown", svakoj po nekoliko.



Globusi tek nesigurno upućuju na dobitnike Oscara, ali pobjednici dobivaju auru koja može utjecati na glasanje za tu najugledniju nagradu sedme umjetnosti.

(FENA)