Nazif Mujić iz mjesta Svatovac nadomak Lukavca kojem je osvajanje prestižne nagrade na filmskom festivalu u Berlinu prije nešto manje od četiri godine donijelo trenutnu slavu, danas je odlučio prodati Srebrenog medvjeda za 4.000 eura. Kako je kazao u razgovoru za Klix.ba, na ovaj korak natjerali su ga neimaština i borba za golo preživljavanje.

Nazif Mujić

Nazif Mujić je početkom 2013. godine na prestižnom Berlinale Film Festivalu dobio nagradu, odnosno Srebrenog medvjeda za ulogu u filmu "Epizoda u životu berača željeza", kojeg je na osnovu istinite priče snimio poznati bh. reditelj Danis Tanović.



Međutim, kako je kazao u razgovoru za Klix.ba, slavnog kipića je danas morao prodati zbog teške finansijske situacije u kojoj se našao.



"Svog Srebrenog medvjeda danas sam u 14 sati prodao za 4.000 eura jednom čovjeku iz Srebrenika. Ponudu sam imao i od reditelja Emira Kusturice koji mi je nudio hiljadu eura više, međutim on se na mojim vratima pojavio pola sata nakon što sam završio sa prodajom. Ovo sam, vjerujte mi, morao učiniti. Moja djeca nisu imala šta da jedu i to me najviše boljelo", kazao nam je Mujić.



Film "Epizoda u životu berača željeza" nastao je prema istinitoj priči koju je supruga Nazifa Mujića Senada Alimanović proživjela prije pet godina, a kada joj ljekari nisu željeli pomoći i tako joj ugrozili život jer nije imala zdravstvenu knjižicu.



O Senadi i njenom suprugu Nazifu snimljen je spomenuti film koji je probudio interesovanje svjetskih medija.



Slava koju je Mujić doživio omogućila mu je dva radna angažmana - prvi na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli, a potom i u komunalnom preduzeću u Lukavcu.



"Na panonskim jezerima bio sam angažovan mjesec dana, a s obzirom da nisam bio prijavljen posao sam morao napustiti. Potom sam dobio zaposlenje u Lukavcu gdje sam proveo šest mjeseci, ali zbog narušenog zdravlja i taj sam posao morao ostaviti iza sebe", kaže nam Mujić kojem je nedavno dijagnosticiran i dijabetes.



Borba za egzistenciju Mujića skupa sa porodicom natjerala je da pokušaju tražiti azil u Njemačkoj. Poslije šest mjeseci provedenih u izbjegličkom centru u predgrađu Berlina, porodica Mujić ponvo se vratila u rodnu BiH, s obzirom da u spomenutoj državi nisu mogli ostati.



Nakon povratka u rodni Svatovac Mujić je ponovo krenuo u borbu za preživljavanje. Bez stalnog zaposlenja i narušenog zdravlja opet se posvetio sakupljanju starog željeza, ali novca za osnovne životne namirnice bilo je sve manje.



"Više nisam znao šta da radim. Bilo je trenutaka da gledam malog medvjedića i svoju djecu koja su gladna. Skupio sam snage i prodao sam ga. Sada će biti onako kako mora da bude. Sa suprugom i djecom ponovo ću potražiti bolji život u Njemačkoj. Tamo idemo 6. januara iduće godine i ne želim se vraćati u BiH koja me je iznevjerila. Svi su se željeli fotografisati sa mnom kada sam donio medvjedića u BiH, a kada mi je trebala pomoć niko na kraju nije bio tu za mene. Neka je svima na sramotu", zaključio je Mujić za Klix.ba.





(Klix.ba)