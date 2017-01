Pustite mališane da isprobavaju i osjećaju se korisno i sličnije vama, a ponos na njihovom licu kad nešto počiste, nema cijenu.

Da nemate kod kuće niti jednu igračku, vašoj bebi ne bi bilo dosadno. Jer sve je igračka našim najmlađima i sve im je novo, zanimljivo i uzbudljivo. Zato štedite novac za bitnije stvari, a za igračke zavirite u kuhinjske ladice. Donosimo neke primjere. Glavni moto za izbor igračke za bebe je sigurnost i jednostavnost. U razdoblju do prve godine bebama trebate ponuditi različite predmete koji su na dodir drugačiji, koji proizvode različite zanimljive zvukove, a to kako izgledaju, bit će im u početku novo kako god. Naravno, nije problem imati i plišane igračkice i zvečke za dječiji uzrast, no većinu toga možete napraviti i sami pomoću limenih kutijica ili bočica u koje ćete staviti rižu, grah, vodu, obojenu vodu, važno je da je dobro poklopljeno i da beba ne može lako otvoriti ili se na tome ozlijediti. Kod igračaka koje dobijete na dar pripazite na certifikat da ne sadrže hemikalije, oštre rubove i da nisu presitne, jer sve će beba malo prvo prožvakati, to već znate.



Čudesa iz kuhinje



U kuhinji ćete sigurno naći kakve drvene predmete (manje kuhače, kašike, čepove od boca ako su veći), a dobro će poslužiti i razne manje cjediljke, poklopci, plastične čaše, lončići i zdjelice… Hit koji osvaja sve bebe su štipaljke za veš, koje privlače svojom bojom i oblikom. Premetanje iz jedne posudice u drugu, razbacivanje i pokušaj da njima nešto zakače, dat će vam vremena da i sami malo predahnete. Trakice za ukrašavanje poklona također mogu biti zanimljive, osobito ako se njima zavežu neki drugi predmeti koji se onda mogu vući za njih.

Veliki ulog u djetetov razvoj



Nemojte pobacati sve stare časopise i reklamne kataloge, pustite da dijete malo vježba listanje, to jest trganje stranica, ali uvijek naglašavajte da to ne rade kad su u pitanju slikovnice. Radije u početku nabavite slikovnice od tkanine ili one s debelim koricama.

Imitacija predmeta koje koriste odrasli, ali u mini izdanju, bit će zanimljiva djeci dugi niz mjeseci jer će htjeti brisati krpicama i metlicama, kuhati vam juhe i pripremati ručak, a za sve to mogu poslužiti neke manje čaše i plastični tanjirići, ne morate odmah pohrliti u kupovinu mini izdanja kuhinje sa svim pripadajućim umanjenim uređajima. Nemojte se iznenaditi tom fasciniranošću da pokušaju raditi sve što i vi, jer neke stvari toliko ponavljamo iz dana u dan da ih nismo svjesni, a dijete ih tek pokušava savladati. Pustite ga da isprobava i osjeća se korisno i sličnije vama. Taj ponos na njihovom licu kad nešto počiste, nema cijenu.



Bojice i netoksične pastele i papir neka posluže kao umjetničko platno za malog umjetnika koji tek otkriva šta ti razni predmeti rade i čemu služe. I nemojte se čuditi kad im djeca pronađu neku netipičnu primjenu, jer nisu ograničena i rado će sama osmisliti šta čemu služi po nekoj njihovoj logici.



Žrtvujte ponekad role papira i ubrusa da se djeca nauživaju razvlačenja i trganja, samo nemojte da vam njime zatrpaju školjku od zahoda imitirajući vas kako ga koristite.

Drvene igračke su zgodne jer su od prirodnog materijala, no pripazite da nisu suviše oštre. Igračke koje se mogu negdje provlačiti i slagati jedna u drugu ili na drugu svakako će pobuditi zanimanje i poneku frustraciju kad ideja ne uspije iz prve, pa dijete ne može sve ubaciti u predviđeni otvor. Sve je to škola.

Sve je životna škola



Dopustite ženskoj bebi da dođe u doticaj s tzv. muškim igračkama i obrnuto. Nemojte ih ograničavati spolom, isto vrijedi ne samo za igračke već i za boje u koje ih odijevate… Neka budu okruženi raznolikošću materijala, boja, oblika, tekstura, topline/hladnoće i ne zaboravite igre u kadi jer s vodom je nekako sve zanimljivije. Prskanje, pretakanje, puhanje balončića i hvatanje put su do prave male ekstaze za dijete koje se ne može načuditi čega sve ima na ovom svijetu. A vama će sam pogled na njihovo ozareno lice pomoći da se sjetite kako život može biti jednostavan i zabavan ako ga samo pogledate barem na tren očima djeteta.



Igra u prirodi



Nevjerovatno je koliko novih informacija dijete može dobiti boraveći na otvorenom, okruženo prirodom, drvećem, travom, životinjama... Dajte mu dovoljno vremena da uživa u tim radostima bez žurbe, bez upozorenja o prljanju, lako ćete dijete okupati kad se vratite kući. Samo ga odgovarajuće odjenite i pustite da samostalno istražuje na podu, kad je toplije neka bude što više boso, a i sami mu se pridružite na podu. Veselite se skupa snijegu, lokvicama, blatu, kamenčićima, lišću, žirevima i grančicama i imajte strpljenja. Sve to veliki je ulog za djetetov razvoj i učenje o životu i nikada kasnije možda neće imati mogućnosti toliko uživati u svim tim jednostavnim prirodnim stvarima koje nas okružuju.



