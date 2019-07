Kada se spomene Japan, mnogi će odmah pomisliti na neki od najnovijih modela japanskih automobila po čemu je ta industrija, uz brodogradnju, među najrazvijenijima u zemlji.

Megalopolisi poput Tokija i Osake šokirat će vas gomilom ljudi te najnovijim trendovima u modi i tehnologiji, a izvan gradova uživat ćete u smirujućoj ljepoti prirode i zadivljujućim pejzažima planine Fuji, vulkanskih jezera i subtropskih ostrva Okinawa.

Dostignuća u tehnologiji ne treba posebno ni spominjati jer poznato je kako ćete najmodernije računare, mobilne telefone, videokamere, fotoaparate, televizore i još mnogo toga, pronaći upravo u Japanu.

Svima je već poznato da su vozovi u Japanu tačni u minutu, stopa kriminala je neznatna, a trgovine nude sve što vam je potrebno 24 sata na dan.

Kada je riječ o modi, Japanci su ljudi koji se oblače prema najnovijim trendovima, jedu u popularnim restoranima i zabavljaju se u modernim klubovima.

Ubrzana industrijalizacija nakon Drugog svjetskog rata uspjela je Japan uzdignuti na tron najsnažnije azijske zemlje, ali nemilosrdni kriterijumi koji traže isključivo izvrsnost stvorili su golem pritisak i doveli do iznimnog ubrzanja ritma života.

Upravo u skladu sa tim ubrzanim životom, Japanci se ne libe ni svega onoga što bi još više moglo da unaprijedi njihov stil života.

Ovdje su nastala mnoga otkrića, a jedno od najnovijih je dimenzionalni lift koji može transportovati ljude sa jednog sprata na drugi u sekundi, tako da se u ovoj zemlji trude da život ljudi učine što bržim i lakšim.

I upravo je to jedan od načina kako Japan zajedno sa svojim stanovništvom traži modele za napredniji način života. Nije zato ni čudno da mnoge svjetske kompanije upravo koriste japansko tržište kako bi „lansirale“ najnovije tehnološke proizvode, kao što je to Philip Morris International učinio sa svojim elektronskim uređajem – IQOSom, 2016. godine. IQOS, za koga se s pravom smatra da je zaista unijeo revoluciju u svijet konzumiranja duhana, je elektronski uređaj koji zagrijava duhan, generirajući pri tom do 95 posto niži nivo štetnih i potencijalno štetnih materija u odnosu na duhanski dim referentne cigarete i kod kojeg praktično nema pasivnog pušenja.

Uspjeh Japana prvenstveno leži u tome što se ne libe prihvatiti novitete pogotovo kada je riječ o nekim navikama koje su od pozitivnog značaja za njih, ali i za državu.

Ova zemlja, kao i ostale tehnološki najrazvijenije zemlje, je posebno poznata po svojim naučnim istraživanjima. Japanski naučnici su dali veliki doprinos u različitim oblastima kao što su automobili, mašine, elektronika, inženjerstvo zemljotresa, optika, industrijska robotika. Također, oni su dobitnici mnogih Nobelovih nagrada, što ih svrstava u malobrojne zemlje koje imaju sjajne rezultate u svim oblastima – od biotehnologije do robotike.

Važno je napomenuti da je i japanska kultura tokom posljednjih nekoliko vijekova doživjela izniman razvoj, a utisak koji je ostavila na svijet u samo nekoliko generacija zaista je impresivan.

Iako imaju jako snažnu kulturu i običaje kojih se ne odriču, Japanci i pored toga uspješno traže način da žive i veoma modernim i tehnološki uzdignutim životom.

Jedna od njihovih i najpoznatijih poslovica glasi: "Put od hiljadu milja počinje jednim korakom", a upravo taj korak Japanci i čine svakodnevno unapređujući sve, od školstva, zdravstva, tehnoloških inovacija, preko ekonomije i uopšteno boljih uslova za život.

(24sata.info)