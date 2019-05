Američki pisac George R.R. Martin, autor serijala romana "Pjesma leda i vatre", osnove za upravo završenu seriju "Igra prijestolja", objavio je da će u njegovoj knjizi koju još piše, i narednoj, posljednjoj, završetak te epske fantazije biti isti kao na TV, a možda i - neće.

Foto: 24sata.info

Grčki list "Kathimerini" prenosi da je Martin prošle noći u svom blogu zagonetno napisao o budućem završetku knjiga na kojima radi: "Kako će se završiti? - čujem da ljudi pitaju. Isto kao i TV serija? Drugačije? Pa... da! I ne. I da. I ne. I da. I ne. I da".

Naredna knjiga - "The Winds of Winter" "veoma kasni, znam, znam, ali biće završena", napisao je Martin i dodao da poslije te slijedi još jedna, sasvim posljednja, "A Dream of Spring".

Svojim čitaocima Martin je ukazao da su knjige medij sasvim različit od televizije. Kreatori TV serije producentske kuće HBO "Igre prijestolja" D.B Weiss i David Benioff, napisao je on, "imali su svega šest sati za posljednju sezonu" čije je prikazivanje završeno u nedjelju.

Za razliku od njih, istakao je pisac, "očekujem da će moje posljednje dvije knjige napuniti 300 stranica rukopisa... i ako bude potrebno dodaću još stranica i poglavlja".

Martin je naveo da ima likova u njegovom djelu "koji nikada nisu stigli na ekran i drugih koji su umrli u seriji, ali i dalje žive u knjigama", te će čitaoci u predstojeće dvije knjige saznati šta je bilo s njima, "a biće i jednoroga... neke vrste" - dodao je zagonetno.

Na kraju bloga je napisao: "Knjiga ili serija, koji završetak će biti 'pravi'? To je šašavo pitanje... Može li ovako? Ja ću da ga napišem. Vi ćete ga pročitati. Onda će svako moći da donese sud i spori se o tome na internetu", zaključio je Martin.

(Beta)