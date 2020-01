Ljubavna prevara uvijek je aktuelna tema, ali o njoj mnogi i dalje šute. Zanimljivo je što u mnogo situacija oni koji su prevareni uopšte ne razmišljaju o tome zašto su prevareni, i to uglavnom zato što su prezauzeti okrivljavanjem samih sebe.

Ilustracija / 24sata.info

Ipak, oni koji varaju često to rade zbog problema koje zadržavaju u sebi.



Naime, prevara nije jednostavna, crno-bijela stvar. Obično do nje dolazi zbog niza propusta, loše komunikacije, nedostatka bliskosti i nagomilanih problema. Naravno, afera nije rješenje, ali za pojedince je to linija manjeg otpora.



Osim toga, pričanje o ženama koje varaju je gotovo tabu. Upravo zato vam u nastavku donosimo neke od najčešćih razloga zbog kojih one traže ljubav u tuđem zagrljaju.



1. Nedostatak samopoštovanja



Razlog za prevaru bi mogao biti to što je njeno samopoštovanje toliko nisko da traži još nečiju potvrdu da je poželjna i seksi.



2. Dosada



Ne želimo zvučati bezobrazno, ali možda joj je jednostavno dosadno. Dosadila joj je uloga supruge, majke, dosadilo joj je bezuspješno traženje posla nakon fakulteta, nezadovoljna je na poslu ili se možda plaši prihvatiti da stari. Sve te stvari mogu dovesti do pogrešnih izbora i poteza. Naravno, ništa od toga nije opravdan izgovor za varanje.



3.Traženje romantike



Javna je tajna da žene žude za romantikom. Ako se ne trudite oko nje, mogla bi to potražiti negdje drugdje.



4. Bijeg od zavisnog supruga



Bilo da je riječ o zavisnosti o alkoholu, kocki ili drogama, s time se teško nositi. Zato nije rijetko da osobe koje su udate / u vezu za/s ovisnicima potraže sreću i utjehu u tuđem zagrljaju.



5. Kriza srednjih godina



Muškarci nisu jedini koji paničare zbog starenja i proživljavaju krizu srednjih godina.



6. Osjeća se isključeno iz suprugovog života



Ako je uporno isključujete iz donošenja odluka i ignorišete njene osjećaje, nemojte se čuditi ako vaša supruga pobjegne glavom bez obzira, piše Popsugar.





(24sata.info)