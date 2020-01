U zgradi kompanije "Integral" u Banjoj Luci došlo je do požara koji je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu.

Do požara je došlo na 14. spratu zgrade u kojoj je smještena i Poreska uprava Republike Srpske.



Ove informacije potvrdio je za Nezavisne novine komandant Vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić koji je rekao da je došlo do progorijevanja dimnjaka.



"Požar je pod kontrolom, u toku je intervencija i radi se na razdimljavanju zgrade", rekao nam je Malinić.



U ovom požaru, na sreću, nema povrijeđenih.



Malinić nam je rekao da bi više detalja o tome kako je došlo do požara trebalo da bude poznato nakon završetka intervencije.





