Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u ponedjeljak, 6. januara, u 18.30 sati u ulici Put života, općina Novo Sarajevo, izvršili su kontrolu i pretres osobe inicijala A.F., rođen 1987. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Foto: Fena

Kod navedene osobe pronađena su i oduzeta: četiri paketića sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu, paketić s materijom koja asocira na opojnu drogu hašiš, pištolj marke “taurus”, cal. 9 mm s okvirom i sedam metaka, mobilni telefon i određena suma novca.



Na osnovu Naredbe Općinskog suda u Sarajevu, izvršen je pretres stana i pratećih prostorija, koji je iznajmio A.F. na području općine Centar Sarajevo. Prilikom pretresa, pronađeno je i oduzeto: digitalna vaga s tragovima NN materije, pvc šprica s NN tekućinom u pvc ambalaži ’’strain cambodian’’, pvc boce, pvc kesa sa suhom zeljastom materijom koja asocira na drogu marihuanu ukupne bruto mase 1090 grama, ukupno 155 stabljika različite visine koje asociraju na biljnu vrstu canabis sativa, dva zračna filtera s ventilatorima, četiri lampe s fleksibilnim crijevima, transformator s tajmerom, digitalni termostat i termo šator.



Takođe u navedenom stanu je zatečena osoba inicijala A.M., rođen 1991. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, koji se bavio održavanjem laboratorije za proizvodnju opojne droge.



Istog dana od 20.50 do 22.12 sati po Naredbi Općinskog suda Sarajevo izvršen je pretres stana i pratećih prostorija na području općine Novo Sarajevo, a gdje ima prijavljeno prebivalište osobe A.F. i tom prilikom je pronađeno i oduzeto: pištolj marke “CZ 999”, cal. 9 mm sa okvirom i devet metaka, pištolj marke “CZ 83”, cal. 7,65 mm sa okvirom i 11 metaka, pištolj marke “Wischo”, cal. 6,35 mm sa okvirom i šest metaka, kao i kutija sa 18 metaka cal. 9 mm.



O poduzetim mjerama i radnjama upoznat je dežurni tužilac KT Kantona Sarajevo koji je naložio da se A.F. i A.M. uhapse, zbog osnova sumnje da su počinila krivična djela iz člana 238 stav 1 KZ FBIH (Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga) i člana 74. ZONDINOiM Kantona Sarajevo.



Nakon završene kriminalističke obrade, uhapšeni će uz službeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu, saopćeno je iz MUP-a KS.



(FENA)