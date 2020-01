Mira G. (60) iz Oštre Luke, koja se nalazila na mjestu suvozača, smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se u nedjelju ujutro dogodila u mjestu Rasavci, kod Prijedora.

Ilustracija / 24sata.info

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je, zbog klizave ceste, vozač gofa srednjim dijelom, gdje se nalazila nesrećna žena, udario u prednji dio audija.



"U saobraćajnoj nezgodi su učestvovali putnički automobil marke VW golf, kojim je upravljao Z.G. iz Oštre Luke, i audi, kojim je upravljao R.H. iz Sanskog Mosta", saopštili su u PU Prijedor.



Kako su naveli, u nesreći je smrtno stradao suvozač u golfu, dok su lakše povrijeđeni vozač ovog automobila i R.V. iz Oštre Luke, koji se takođe vozio u istom vozilu.



Kako ističu, uviđaj na licu mjesta izvršili su okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor i policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor.



"Od strane postupajućeg tužioca naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS u Banjaluci", navode u saopštenju.



U Bijeljini je takođe došlo do saobraćajne nezgode, u kojoj je prilikom slijetanja automobila s puta u Velikoj Obarskoj, kod Bijeljine, povrijeđen Đ.T. (51).



Nezgoda se dogodila u subotu oko 16 časova, a ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda vozača iz Velike Obarske.



U nezgodi koja se u nedjelju dogodila u mjestu Šušnjari, kod Laktaša, tri osobe su lakše povrijeđene, a nezgoda se dogodila kada se automobil prevrnuo na krov.



U PU Banjaluka su kazali da su tri lica bila u automobilu te da nije bilo težih povreda, dok okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila nisu poznate.



Dvije osobe teško su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se u nedjelju dogodila u mjestu Babajići, kod Kalesije.



U Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona su kazali da se nezgoda dogodila na dijelu puta Tuzla - Kalesija te da je učestvovalo jedno vozilo.



Naime, kako je navedeno, vozač je u alkoholisanom stanju usljed neprilagođene brzine automobilom audi sletio s puta.



Tom prilikom vozač i suvozač su zadobili teške tjelesne povrede te su prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.



Na Ponijerima, kod Kaknja, se takođe dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, u kojoj, kako su objavili pojedini mediji nije bilo povrijeđenih.



Do udesa je, tvrdi očevidac, došlo usljed neprilagođenosti vožnje uslovima saobraćaja. Na automobilima je pričinjena materijalna šteta.



