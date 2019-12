Aleksandar Karač iz Branjeva kod Zvornika, radnik na benzinskoj pumpi “Nešković” u Šepku koji je u eksploziji teško povrijeđen, smješten je u Jedinici za intenzivno liječenje Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla i u izuzetno je teškom stanju.

Portparol UKC-a Tuzla Ersija Aščerić–Mujedinović kazala je da je zadobio opekotine te povrede glave i grudnog koša.

Teške povrede



- Pacijent A. K. je u izuzetno teškom stanju. Priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju - kazala je Aščerić- Mujedinović.



Drugi teško povrijeđeni muškarac Gojko Krstić (59) iz okoline Loznice prekjučer je iz zvorničke bolnice prevezen u Banju Luku. Njegovo zdravstveno stanje za sada je stabilno, bit će operiran i zadržan na daljnjem liječenju.



- Pacijent G. K. (1960) hospitalizovan je u Klinici za ortopediju i traumatologiju. Prema riječima načelnika ove klinike, dr. Nikole Bojića, pacijent je zadobio frakturu lobanje i otvoreni prijelom lijeve ruke. Njegovo zdravstveno stanje za sada je stabilno i u toku su pripreme za hirurško zbrinjavanje. Ostaje na daljnjem liječenju i praćenju na ovoj klinici – saopćeno je iz UKC-a Banja Luka.



Pet osoba je nakon zbrinjavanja u Općoj bolnici Zvornik pušteno na kućno liječenje, dok je jedna žena prevezena i zbrinuta u lozničkoj Općoj bolnici.



Krenuo pješice

U eksploziji je smrtno stradao državljanin Srbije Zoran Avramović (49) iz Loznice. On je, kako su rekli očevici, izašao iz vozila i pješice krenuo ka pumpi da vidi šta se dešava, kada je došlo do eksplozije. Istragom je utvrđeno da bi Avramović preživio da je ostao u svom vozilu na kojem je samo pukla šoferšajbna.



Kako saznajemo, nastradali Zoran Avramović vraćao se kući iz Slovačke, gdje je bio na radu. Namjeravao je provesti novogodišnje praznike s porodicom. Krenuo je da sipa gorivo na pumpi „Petrić“, koja je stotinu metara udaljena od pumpe „Nešković“, pored koje se, nažalost, zaustavio. Policija je njegove dokumente pronašla u automobilu. Iza nastradalog ostali su supruga i sin.



Ventil bio polomljen



Policiji je u 10.40 sati prijavljeno da je jedan automobil udario u aparat za plin na “Nešković” pumpi u Šepku, što je izazvalo curenja i eksploziju. Objekt pumpe i nekoliko vozila u potpunosti su izgorjeli. Pretpostavlja se da se automobil iz kojeg je izašao vlasnik i zaboravio povući ručnu kočnicu iznenada pokrenuo i udario u glavni ventil. Vozač cisterne koji se našao u blizini pokušao je zavrnuti ventil, ali je on bio polomljen. Plin je šištao 40 minuta, a da niko nije pozvao policiju, koja je alrmirana tek kada je došlo do eksplozije.



