Stravični slučaj u Tuzli u kojem je bahati vozač usmrtio 22- godišnjeg pješaka i pobjegao sa smjesta nesreće te brojni svakodnevni slučajevi na našim cestama nanovo ukazuju da su pješaci najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju.

Ilustracija / 24sata.info

Kretanje noću



Prema najnovijim podacima policijskih agencija u BiH, za 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginula su 42 pješaka.



Na području Republike Srpske smrtno je stradalo 18 pješaka, u Federaciji BiH 24, a u Brčko Distriktu BiH nije bilo nastradalih. U Federaciji BiH za isti period teže je povrijeđen 181 pješak, a lakše njih 512.



- Učešće pješaka u ukupnom broju smrtno stradalih u BiH izuzetno je visoko i kreće se negdje oko 21 posto. Zbog toga treba konstantno analizirati uzroke saobraćajnih nesreća i učešće pješaka te preduzimati mjere da se to smanji - kaže vještak Milija Radović, direktor Agencije za sigurnost saobraćaja RS.



Jedan od uzroka zbog kojih stradaju pješaci je kretanje noću na putevima gdje nema javne rasvjete.



- Zakon je obavezao pješake da ukoliko se kreću noću, imaju svjetloodbojni prsluk ili neki drugi izvor svjetlosti da budu vidljivi za ostale učesnike u saobraćaju, ali kod nas najčešće nije takva situacija. Odnosno, pješaci se vrlo često u tamnoj odjeći kreću pored ceste i vozači ih ne mogu primijetiti na vrijeme - objašnjava Radović.



Brza vožnja



Pješaci često ne vode brigu te prelaze ulicu mimo pješačkog prijelaza. Zakon obavezuje pješake da, ako je udaljenost do pješačkog prijelaza do 100 metara, moraju prelaziti na prijelazu.



Pogubno i kažnjivo za pješake je i kretanje sa slušalicama u ušima. Također mogu biti kažnjeni zbog korištenja mobitela prilikom prelaska ulice. Vozačima je, također, zabranjena upotreba mobilnog telefona dok voze.



- Da bi pogledali u telefon i vratili pogled nazad vozačima su potrebne dvije sekunde. Ako se kreću 50 kilometara na sat, oni će već prijeći 27 metara i ako se na tom putu nađe pješak i pokuša da prijeđe ulicu, onda ga vozač sigurno neće moći vidjeti i dolazi do udara - kaže Radović.



Pješaci koji imaju više od 0,8 promila alkohola u krvi ne smiju se kretati kolovozom. Problem su, također, i pijani vozači, kao i oni koji jurcaju po cestama.



- U gradovima i svugdje gdje ima kuća oko puta, vozači moraju prilagoditi brzinu. Ukoliko se brzo kreću, neće se moći na vrijeme zaustaviti ako se pojavi prepreka. To se dešavalo u najtežim slučajevima - napominje Radović



Stariji najčešće ginu



- Najteže je utjecati na pješake starije od 60 godina, koji i najčešće stradaju. Oni su već stekli neke navike, teško ih mijenjaju, a misle da ako oni vide vozilo i vozač će njih vidjeti, pa neće jer su u tamnoj odjeći. Ako je tamna odjeća i mokar kolovoz, a vozač vozi više od 40 kilometara na sat, udarit će pješaka. Najbolje se noću skloniti s puta i sačekati da vozilo prođe - ističe Radović.





(Avaz)