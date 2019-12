Ilija Milić (71) iz Kotor Varoša, optužen za ubistvo komšije Vasilja Kneževića (35) i pokušaj ubistva njegovog oca Neđeljka Kneževića (87) osuđen je danas u banjalučkom Okružnom sudu na 16 godina i 9 mjeseci zatvora.

Foto: NN

Njemu se ponovo sudi jer je Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 16 i po godina robije jer je na komšije pucao iz automatske puške.



Milić nije prisustvovao izricanju presude koji mu je izrekla sudija Snježana Kudrić. Kako je Kudrićeva pojasnila, Vijeće je pri odmjeravanju visine kazne cijenilo kao olakšavajuću okolnost, starosnu dob optuženog, raniju neosuđivanost, te što je porodičan čovjek, dok je otežavajuća okolnost način i težina izvršenja djela, bezobzirnost, upornost i podmuklost.



Prema presudi, on je Kneževića usmrtio 10. aprila prošle godine u Kruševom Brdu kod Kotor Varoša. Tog dana se sakrio iza bukve u blizini lokalnog puta u zaseoku Potok i sačekao da Knežević naiđe, jer je znao da on tuda tjera goveda na pašu.



Kada je naišao, ubio ga je rafalom iz automatske puške. Nakon toga otišao je kući, pozvao policiju u Kotor Varošu i rekao da je ubio Vasilja, a zatim je s puškom otišao do kuće Neđeljka Kneževića, oca ubijenog.



Čim ga je vidio, ispalio je rafal prema njemu. Kako je navedeno u optužnici, tada ga je Neđeljko pitao: "Je li ti mene gađaš?", a napadač mu je odgovorio: "Na tebe pucam, tebe gađam", nakon čega je Neđeljko ušao u kuću nepovrijeđen.



Mještani Kruševog Brda su ranije su pričali da je Vasilj bio dobar mladić, kojeg su zvali "Ddječak sa planine". Milić nije negirao djelo tokom ranijeg iskaza, pravdajući to strahom da će mu Vasilj ubiti sinove.





(NN)