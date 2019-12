Nikad ne znam kada će se to desiti i kada ću nešto ukrasti. Kada se zateknem u radnji, ja ću nešto uzeti. Kradem u hodu - kazala nam je Sabaheta Džindo (61) u ekskluzivnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ nakon što je nedavno bila privedena u Banjoj Luci.

Džindo: Nikad ne planiram da kradem / Avaz

Otkrila identitet



Ova poznata kradljivica s dijagnozom šizofrenog poremećaja koji se ogleda u patološkoj krađi, prvi put se obratila jednom mediju i otvoreno govorila o krađama koje je počinila.



U prvi mah predstavila nam se kao sestra Sabahete Džindo iz Sarajeva. I kada smo pomislili da nevjerovatno liči na poznatu kradljivicu s potjernice i videosnimaka na kojima hladno kupi novčanike u kafićima, pokazala nam je svoje lične dokumente i otkrila da je ona žena za kojom tragaju sve policije u BiH.



Pred nama je bila kradljivica u čijem društvu i policajci provjeravaju svoje džepove. Više nalik na domaćicu, Džindo ostavlja utisak žene blage naravi, prijateljice s kojom je ugodno ćaskati na kafi, kojoj suze poteku na spomen porodice, ali :



- Ja sam sada kriminalka, nekad nisam to bila. Iz Amerike smo se vratili s parama i sagradili smo kuću. Stid me porodice. Zaplačem samo kad pomislim na njih, ali u policiji nikad ne plačem. Kažem im: “Stavite me u zatvor.” Ja kradem, ali ne volim kada mi napakuju nešto što nisam uradila - tvrdi Sabaheta, otkrivajući pravi povod zbog kojeg se obratila medijima.



U akciji kodnog naziva „Džep“ zajedno sa suprugom privođena je u Banjoj Luci zbog sumnje da je u ovom gradu počinila sedam krađa te oštetila svoje žrtve za ukupno 13.300 KM.



Pokazujući nalaz sa Psihijatrije Sokolac, gdje je bila na liječenju od 5. novembra prošle do 5. juna ove godine, predočila nam je zapisnik iz Banje Luke kojim joj se na teret stavljaju dvije krađe novčanika počinjene dok je bila na Sokocu. Jedna je počinjena 29. marta, a druga 12. januara ove godine.



Napravili akciju



- Također kažu da sam 13. decembra, kada sam bila na sudu u Doboju, u butiku u Banjoj Luci ukrala novčanik u kojem je bilo 1.400 KM i 300 eura. To je 2.000 KM, a oni su sabrali da je to ukupno 2.500 KM. Zamislite šta policija radi. Tog dana me suprug vodio u Doboj, a oni su napravili akciju. Priveli su me i za godinu i po dana sve krađe mi napakovali - kaže Džindo.



Na naše pitanje da objasni zašto krade, Džindo kaže:



- Nikad ne planiram i ne znam kad ću i hoću li stati s današnjim danom ili ću sada ukrasti ovu čašu ili milion ili marku. Nisam sigurna kad kažem da neću ukrasti, ali se suzdržavam da to ne uradim. U tašni sam znala imati 5.000 KM koje sam podigla preko „Western Uniona“, a kradem čokoladu od šest maraka. Kažem sebi: „Nemoj, ženo, pusti tu čokoladu“, ali ne može.



Ne pravim plan



Džindo objašnjava da je potjernica iz Zagreba koja se često objavljuje u medijima povučena još 2017. godine. Zagrebački sud donio je rješenje o obaveznom liječenju.



- Jednom su napisli Sabaheta Džindo u Vogošći stajala ispred salona i osmišljavala plan. Kunem vam se, nikad ne osmišljavam nikakv plan i nikad ne idem namjenski. Mene kamere snimaju, ja se nikad nisam maskirala, nikoga ne napadam, ne otimam, a poznato je i da vraćam novac. Poznato je našoj i policiji u RS da uvijek budem sama kada me uhvate - kaže Džindo.





(Avaz)