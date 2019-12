U prvih 11 mjeseci ove godine je u saobraćajnim nezgodama na području Republike Srpske smrtno stradalo 18 pješaka, dok ih je u istom periodu 2018. godine poginulo 26, istakli su za "Nezavisne" u MUP-u RS.

Foto: Arhiv

Iako je broj smrtno stradalih pješaka u ovoj godini znatno manji, stručnjaci, ipak, upozoravaju da bi kako vozači, tako i sami pješaci trebalo da obrate pažnju na ponašanje u saobraćaju.



"Kada su u pitanju pješaci u saobraćaju moramo imati na umu dvije stvari, a to je da oni treba da poštuju saobraćajne propise prelaska pješačkog prelaza i to je ona njihova uloga u saobraćaju, dok, s druge strane, imamo vozače koji takođe treba da poštuju saobraćajne propise i saobraćajna pravila kako bi se oni dogovorili prilikom prelaska pješaka preko prelaza", istakao je za "Nezavisne" Milan Tešić iz Agencije za bezbjednost saobraćaja RS.



Kako je naveo, ono što Agencija iz koje dolazi uvijek savjetuje kroz kampanje koje su namijenjene pješacima i vozačima je da je pješački prelaz prostor gdje mora biti ostvaren kompromis između pješaka i vozača.



"Ne možemo očekivati da pješak u svakom trenutku može naići na pješački prelaz, a da se ne osvrne na nadolazeći saobraćaj sa lijeve i desne strane jer ne postoji vozač, kao ni vozilo koje će se zaustaviti u oko dva do tri metra. Prosto takvi refleksi kod vozača i tehničke karakteristike kod automobila nisu mogući", upozorio je Tešić.



S druge strane, kako dodaje, Agencija konstantno apeluje i na vozače da moraju poštovati pješake i prema njima se odnositi kao prema ravnopravnim učesnicima u saobraćaju, i ne samo pješake, nego i bicikliste.



"U tom kontekstu i vozači su dužni da pred pješački prelaz obavezno obrate pažnju da li ima pješaka koji nailaze na pješački prelaz i da li oni imaju namjeru da pređu preko njega", naglasio je Tešić.



Podsjećanja radi, tokom ranijih kampanja Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, MUP-a RS i Auto-moto saveza RS pješacima je ukazivano na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom puta u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti.



Oni su i podsjećani na obavezu upotrebe svjetloodbojnog prsluka i drugih sredstava za osvjetljavanje pješaka, kada se kreću kolovozom puta van naselja, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, kao i na poštivanje pravila saobraćaja koja se odnose na kretanje pješaka.



Cilj kampanje je bio i uticaj na vozače, kako bi smanjili brzinu kretanja i kretali se povećanom opreznošću na dionicama puteva i zonama gdje se može očekivati povećano kretanje pješaka.





(NN)