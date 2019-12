Poznata bh. voditeljica Maja Čengić-Miralem sinoć je oko 22:30 sati na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale imala saobraćajnu nesreću dok je se sa svojom kolegicom Lejlom Durmo vraćala s jednog događaja, koji je bio na Jahorini.

- Imali smo traumu. Nije mi dobro od ovoga svega. Vrag je odnio šalu s ovim ubicama na cesti. Sinoć smo Lejla i ja uz samu Božiju pomoć ostale žive. Vraćale smo se s Jahorine s jednog poslovnog druženja. Vozila sam ispod dozvoljene brzine 45 kilometara na sat, vozilo je bilo ispravno i mi smo bile najnormalnije. U jednom trenutku smo vidjele idiota, kako drukčije nazvati čovjeka, za kojeg ću poslije saznati da je vozio sa oko 2 promila alkohola u krvi. Udario nas toliko silinom da smo se počele okretati i sami Bog nas je spasio što nismo završile u provaliji, koja se nalazila pet metara od mjesta gdje smo se mi zauzavile - ispričala je Maja Čengić-Miralem za "Avaz".

Policijski službenici, hitna pomoć i vatrogasci u rekordnom vremenu došli su na mjesto nesreće.

- Policajci su odmah rekli da je to uobičajno mjesto preticanja na punoj liniji. Nije mogao samo ubiti mene i Lejlu, tu je bilo još jedno vozilo u kojem se nalazila jedna mlada djevojka, koja je isto u potpunom šoku. To su ubice na cesti, to je strašno. Tek kada je ovaj tjelesni šok prošao, danas su uslijedile posljedice. Lejla je s okovratnikom išla na snimanje, a mene boli lijeva strana glave od udara - kaže bh. voditeljica.

Podrška je stizala sa svih strana.

- Posebno bih se zahvalila Gordanu Radiću - Gogiju i njegovoj supruzi. Svi su se zadesili tu, jer su se vraćali s tog događaja. Nema ko nije zvao, od gradonačelnika pa nadalje. Također zahvaljujem se i osoblju hotela "Termag" na Jahorini - rekla je Maja Čengić-Miralem.

