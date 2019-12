Iako su od rata u našoj zemlji prošle 24 godine, nažalost, često svjedočimo slučajevima koji pokazuju da je nacionalizam itekako prisutan.

Posljednji takav slučaj dogodio se preksinoć u Žepču, kada je zapaljena zastava Bosne i Hercegovine na objektu kafe-bara “Pasha”.



Prema riječima vlasnika ovog objekta Erdina Hibovića, cijeli slučaj pokušala je zataškati tamošnja policija.



- Nacionalizam u Žepču i dalje vlada. Zapalili su zastavu koju sam postavio na svoj objekt u povodu 25. novembra. Najprije sam mislio da je neko ukrao zastavu, a onda sam dobio informaciju da je zastava zapaljena - govori on.



Ističe da je nakon toga ponovo postavio novu zastavu, ali i da je angažirao advokata kako bi se cijeli slučaj istražio do kraja.



- Prošle godine zapaljena je hrvatska zastava, sve se diglo na noge. Sada se šuti. Tu noć na smjeni su bila dvojica policajaca hrvatske nacionalnosti i sve su to sakrili. U Žepču imaju kamere i sve se može otkriti, ali nema volje policije. Nažalost, oni to zataškavaju - govori Hibović.



Ističe da ne može vjerovati da postoje ljudi koji ne vole zastavu zemlje u kojoj žive.



- Bolje da su mi kuću zapalili nego što su zapalili zastavu. Povrijeđen sam i što policija sve krije i pokušava zataškati - govori Hibović.



I dok Hibović tvrdi da policija šuti o ovom slučaju, na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u dnevnom biltenu, objavljena je informacija o paljenju zastave.



- Dana 4. decembra, u 00:55 sati, u ulici Prva, od strane policijskih službenika Policijske stanice Žepče je ispred ugostiteljskog objekta "Pasha" pronađena oštećena i jednim dijelom zapaljena zastava Bosne i Hercegovine, koja je skinuta s ulaznih vrata navedenog ugostiteljskog objekta. Od strane policijskih službenika su poduzete mjere na dokumentovanju izvršenog krivičnog djela - navodi se u biltenu.





