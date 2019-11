Inspektori Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet MUP Republike Srpske uhapsili su M.M. (38) iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Foto: MUP RS

Nakon hapšenja, policija je pretresla njegovu kuću u kojoj su pronašli i oduzeli čak 42 hard diska, 1.050 nosača slike i zvuka, kućišta računara, tablet i mobilne telefone, koji potiču iz krivičnog djela.



Prema našim saznanjima, nađen je ogroman broj slika dječje pornogarfije.



– Osumnjičeni je od 24. juna 2018. do 14. novembra ove godine preko računarske mreže, koristeći softvere za dijeljenje fajlova na internetu i primjenom posebnih vrsta mreža, kako bi zaštitio svoj identitet, pristupao internet stranicama koje su sadržavale materijale sa fotografijama i snimcima dječije pornografije. Potom je u više navrata uvozio i izvozio, te za sebe ili drugog pribavljao sporni sadržaj – rekli su u MUP Srpske.



Nakon isptivanja u policiji, on je predat Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.



U policiji sumnjaju da se M.M. godinama bavio preprodajom dječije pornografije.



– Sav materijal biće upućen na vještačenje, kako bi se utvrdilo njegovo porijeklo. Sumnja se da je on prodavao dječiju pronografiju, na šta ukazuje i količina zaplijenjenog materijala, kako bi pribavio imovinsku korist – rekao je izvor blizak istrazi, prenosi Srpskainfo.



Za sada nije poznato da li je M.M. i sam sačinjavao sporni sadržaj, što će biti predmet dalje istrage.



Kada budu završena sve informatička vještačenja biće poznato više detalja oko toga kako je dolazio do slika i da li ih je prodavao.



(24sata.info)