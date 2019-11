Operativni centar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obavješten je jutros u 06.25 sati da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u ulici Velikokladuška, područje općine Novi Grad Sarajevo.

Odmah su na mjesto događaja izašli policijski službenici Četvrte PU, te potvrdili navode dojave.



Tom prilikom je povrede vatrenim oružjem zadobila osoba A.T. rođena 1988. godine, kojoj je ukazana ljekarska pomoć od ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je hospitalizovan na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, gdje su konstatovane teške tjelesne povrede.



Upotrebi vatrenog oružja od osobe I. B. prema prvim informacijama prethodio je nasilan ulazak u porodičnu kuću njegovo vlasništvo od osobe A. T. koji je fizički napao svoju nevjenčanu suprugu A. B., kćerku od I. B. koji su tom prilikom zadobili tjelesne povrede, i to A.B. tešku, a I.B. lakše tjelesne povrede.



U toku su uviđajne radnje, te prikupljanje i provjera saznanja i informacija s ciljem rasvjetljavanja i dokumentovanja izvršenih krivičnih djela.



Osobe A.T. i I. B. su pod nadzorom policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a KS.



