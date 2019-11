Općinski sud u Zenici, postupajući po optužnici Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), nepravosnažno je osudio Akifa Smailhodžića, uhapšenog u akciji “Poligon”, na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine i šest mjeseci.

Foto: Avaz

Naime, Smailhodžić se terete za produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, za koje je osuđen na dvije godine i devet mjeseci, te za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, za što je osuđen na kaznu zatvora od dvije godine.



Primjenom odredbi o sticaju, sud ga je osudio na jedinstvenu kaznu, a u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 13. jula 2017. godine do 10. oktobra 2017. godine.



Također, Smailhodžiću je izrečena mjera zabrane rada u državnim organima, javnim ustanovama i javnim preduzećima u trajanju od tri godine, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.



Podsjetimo, on je uhapšen u julu 2017. godine, a, osim njega, tada su uhapšeni Nermin Bajtarević, Eldin Durmić i Đevad Muslić, a koje je optužnica teretila da su od kandidata uzimali novac od 50, 100 i 150 KM, a koji su zauzvrat bez problema stjecali vozačke dozvole B, C i C1 kategorije.





(24sata.info)