U požaru na farmi u goraždanskom naselju Hubjeri, koji se dogodio u petak poslije 20.00 sati, u potpunosti je izgorio objekat za uzgoj pilića u kojem se nalazilo oko 1. 300 pilića u ranoj fazi.

Po riječima vlasnika farme Zaima Hubjera požar je najvjerovatnije uzrokovala peć koja je zagrijavala prostoriju.



- Nema šta drugo biti. Pilići su bili u ranoj fazi pa je temperatura morala biti 35 stepeni i onda je od nje i prouzrokovan požar, sa elektroinstalacija ne može doći u obzir jer tu osim sijalica nije bilo nekih instalacija. Grijalo se na čvrsto gorivo, drva i ugalj – ističe Hubjer.



Naglašava da je šteta minimalno od 10.000 do 12.000 KM.



- Komšinica je prva primjetila i javila da se čuje pucketanje, međutim ja kad sam izašao sve je već bilo gotovo. U nekih deset minuta sve je bilo u plamenu, izgorio je cijeli objekat. Vatrogasci su došli brzo, a i mi smo imali pumpu pored Drine, tako da smo i to uspjeli uključiti uz pomoć komšija, jer bitno je bilo da spriječimo još veću štetu, da vatra ne pređe na susjedne objekte gdje je proizvodnja konzumnih jaja i grla krupne stoke. Želim da se zahvalim vatrogascima iz Goražda i Novog Goražda i mojim komšijama, jer su stvarno pružili nesebičnu pomoć – kaže Hubjer.



Ističe da ga to ipak nije obeshrabrilo da nastavi dalje.



- Nema predaje, morat ćemo to očistiti i objekat vratiti u funkciju i nastaviti dalje. Čovjeku sve nestane u deset minuta, ali nije ovo prvi put. Jeste da je požar, ali je bilo i drugih nevolja. Čovjek dok je živ mora ići dalje – ističe Hubjer.





