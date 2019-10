Čuli smo snažnu eksploziju, prozori su se zatresli i svi smo se probudili kada je to odjeknulo, pričaju mještani Dubičke ulice u banjalučkom naselju Derviši, gdje je u noći sa ponedjeljka na utorak odjeknula bomba u dvorištu, kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, Mile Kalabića.

Foto: Arhiv

Nekoliko kuća je oštećeno, ali srećom niko nije stradao.



Prema nezvaničnim informacijama, Kalabić je nekada radio kao čuvar u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka, odakle je, navodno, prije 11 godina otpušten, a razloge zbog kojih je dobio otkaz nismo uspjeli saznati.



Kako je rečeno, u trenutku eksplozije svi ukućani bili su u kući, ali niko nije povrijeđen. Na terenu nismo uspjeli razgovarati ni sa kim od članova tog domaćinstva, jer je uviđaj bio u toku.



Inače, kako se priča, Kalabić je otac banjalučke manekenke Sare Kalabić, koja ima svjetsku karijeru.



"Gelera ima i u staklima susjednih kuća. Jednom komšiji su probili vrata, drugom stakla na prozorima i balkonskim vratima. Ne znam još koliko je kuća oštećeno, ali znam da su se svi probudili u tom momentu, jer je bila baš snažna eksplozija ", kazao je jedan mještanin.



Mještanka ovog naselja kazala je za "Nezavisne" da je osjećaj bio strašan te da se eksplozija čula i do njene kuće, koja je, kako kaže, prilično daleko od mjesta gdje je bomba bačena.



"Užasan je to osjećaj bio i svi smo bili na nogama sinoć. Sva sreća pa niko nije nastradao, to je ipak najbitnije", rekla je ona.



Kako je kazao jedan od komšija, on ne pretpostavlja šta bi mogao biti motiv onoga ko je bacio bombu u Kalabićevo dvorište.



"Zaista ne znam šta bi mogao biti motiv. Znam samo da ja nikad nisam imao nikakvih problema s njima", kazao je ovaj mještanin, te dodao da nije svejedno kada se tako nešto desi u neposrednoj blizini.



U Policijskoj upravi Banjaluka saopštili su da im je prijavljeno da je u Dubičkoj ulici, u noći sa ponedjeljka na utorak, nepoznato lice bacilo eksplozivnu napravu, odnosno ručnu bombu.



"Prilikom aktiviranja bombe, na tri stambena objekta nastala su manja oštećenja, a povrijeđenih lica nije bilo. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka", istakli su u PU Banjaluka.



U Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka istakli su da je o ovom događaju obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka te da je naložio da se preduzmu sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog slučaja.





(NN)