Marko Opačić (33) iz Banjaluke osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na kaznu zatvora od osam godina zbog pljački devet kladionica.

Foto: NN

Opačić je osuđen je za devet razbojništavništava i pokušaj teške krađe.



On je prema presudi iz njih ukrao oko 13.000 KM.



Prema optužnici Opačić je opljačkao je poslovnice "Villiams", "AM sport", "Premier", "X live", "Bet live" i "Meridijan".



Kako se navodi se da je iz jedne kladionice pobjegao bez plijena jer je radnica počela da vrišti.



Sva razbojništva je počinio od 25. novembra 2018. do 24. februara ove godine i to skoro na identičan način prijeteći gasnim pištoljem.



Plačako je na način da je u kladionice ulazio uglanom naveče pred kraj radnog vremena a u radnice bi usmjerio gasni pištolj i tražio im novac.



U skoro svim pljačkama tačnije u njih devet bio je maskiran fantomkom.



U jednom slučaju je umjeto fantomke nosio hiruršku masku.



Takođe u većini slučajeva, nakon uzimanja novca radnice je tjerao da uđu u toalet.



Tada bi im zaprijetio da ne smiju da izađu destak minuta iz toaleta ili će ih u suprotnom ubiti.





(NN)