U stravičnoj nesreći koja se dogodila kod Kozarske Dubice poginula je jedna osoba, a četiri su povrijeđene, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Foto: Srpskainfo

Do teške nesreće u Kozarskoj Dubici je najvjerovatnije došlo zato se što vozač „audija“ nije zaustavio na znak “Stop”, te je uletio u „makazice“, tvrde očevici pomenute nesreće.



Oni su pojasnili da je do nesreće došlo na izlazu iz Kozarske Dubice, na putu prema Gradiški. U ovoj nesreći jedna osoba je poginula, a više osoba je povrijeđeno, među kojima su trudnica i dijete.



– Na tom putu postoji znak “Stop”, na koji se mora zaustaviti i propustiti vozače iz pravca Gradiške, jer oni imaju prednost. Najvjerovatnije da trudnica, koja je upravljala „audijem“, nije dobro poznavala put, pa nije znala da se mora zaustaviti – kaže sagovornik Srpskainfo.



Dodaje da je ona naišla na kombi koji se zaustavio na saobraćajni znak, krenula je da ga zaobiđe i tada je udarila u „ford fiestu“, koji se kretao iz suprotnog smjera.



– Došlo je do direktnog sudara ova dva vozila i tom prilikom je poginuo vozač u tom „fordu“. Na sreću, u „audiju“ su se aktivirali svi vazdušni jastuci, pa su spasli život trudnice, ali i djeteta koje je bilo s njom – ističe sagovorik, prenosi ATV.



Prema njegovim riječima, u trenutku sudara iza „forda“ se kretao automobil „audi A3“, kojim je upravljala starija žena.



– Kada je vidjela sudar, ona se prepala i zakačila za jedno od vozila, nakon čega je sletjela na nasip pored puta – ispričao je sagovornik Srpskainfo.



(24sata.info)