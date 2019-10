Nesretna sudbina Lane Bijedić iz Mostara potresla je cijelu BiH i region. Nažalost, jučer se potvrdilo da je život ove 19-godišnje djevojke ugašen na najbrutalniji način - teškim zločinom.

Foto: Avaz

DNK tragovi



Kako se pokazalo na uviđaju, nesuđena brucošica je po tijelu imala znake nasilja, a jučer je to obdukcijskim nalazom i potvrđeno. Ubica je djevojci zadao više udaraca u glavu i oko, dok su na vratu uočeni tragovi davljenja. Tijelo je bačeno u rijeku Studenčicu u mjestu Studenci kod Ljubuškog.



Na leđima su otkrivene rane koje ukazuju na to da ju je ubica vukao po tlu. Kako su kazali iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, na tijelu nisu uočeni tragovi silovanja, međutim, uzet je biološki materijal radi DNK analize.



Ko je ubio ovu mladu Mostarku dan prije nego što je kao brucošica trebala zakoračiti u novi svijet, potpuna je nepoznanica. Brojna pitanja su i dalje otvorena… Od toga gdje se tačno i s kim zaputila kada je u nedjelju u podne zauvijek, kako se ispostavilo, zatvorila vrata svoga doma u Sjevernom Logoru, gdje je živjela s majkom Ninom, profesoricom i dekanesom Fakulteta informacijskih tehnologija (FIT) u Mostaru.



Majci je, prema dosadašnjim informacijama, kazala da će se naći s prijateljicom na kafi. No, poslije se ispostavilo, prema tvrdnji prijateljice, da se s njom uopće nije dogovarala.



Činjenica je da je ovaj zločin digao na noge policiju Zapadnohercegovačkog kantona. Naša ekipa je jučer bila na mjestu gdje je nađeno tijelo nesretne djevojke. Čak osmorica istražitelja su satima, doslovno, milimetar po milimetar češljala šire područje gdje je tijelo pronađeno.



Prema tom lokalitetu, s ceste Čapljina - Ljubuški vodi kraći makadamski put. Na tom dijelu su policajci tražili tragove automobila.



Granica kantona



Od makadamskog puta do dijela rijeke Studenčice, gdje je nađena, trava je gusto obrasla i praktično riječ je o šikari. Iznad mjesta zločina je vijadukt autoceste prema Bijači, a prekoputa, također, ima put, no kako su nam rekli mještani, on je neprohodan.



- Mjesto zločina djeluje savršeno. Na samoj je granici Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. S ceste se, praktično, ne vidi, sve je u šiblju i monstruozni ubica koji je uzeo život tom nevinom djetetu računao je da se za njegov zločin neće saznati. Ali ribar koji je tijelo našao skoro svaki dan je baš na tom mjestu. Stravičan je to prizor bio - ispričao nam je jedan mještanin u obližnjem restoranu.



Zanimljivo, restoran ne radi nedjeljom, a u blizini mjesta zločina nema kuća.



Je li Lana ubijena baš na tom mjestu, još nije utvrđeno. Tragovi koji su jutros nakon pronalaska tijela uočeni više ukazuju na to da ju je ubica vukao s namjerom da je baci u Studenči



Izgubljen signal



Istražitelji sumnjaju da se Bijedić našla s nekim muškarcem kojeg je poznavala. Jesu li se našli u Mostaru ili, pak, u Čapljini, u kojoj je, za sada se pouzdano zna, bila tri sata i gdje joj se izgubio signal, tek se treba utvrditi.



Predmet provjere su informacije o tome je li imala mladića. Za sada se zna da je njen Facebook profil izbrisan. Nasreću, njen mobitel je nađen uz nju ugašen i poslan je na vještačenje u Sarajevo.



Brojne agencije



U istrazi učestvuju i pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji već dva dana provjeravaju snimke sa skoro svih mogućih videonadzora. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da su izuzeti snimci i s pojedinih benzinskih pumpi u Čapljini. Također, hercegovačkim policajcima u istrazi pomažu i pripadnici Federalne uprave policije (FUP), a dijelom i MUP-a RS.



(Avaz)