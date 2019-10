Da sam isplanirao ubistvo, ne bih išao sa sjekirom i nožem, ponio bih pušku i ne bih ostavio sjekiru i nož, već bi ih pokupio, rekao je Alija Hrustić (50) iz Prijedora pred trećestepenim vijećem Vrhovnog suda RS.

On je osuđen na 30 godina robije zbog ubistva sjekirom supruge Azre Hrustić (35) i njenog ljubavnika Envera Halilagića (41), koje je zatekao gole u spavaćoj sobi.



Vrhovni sud RS u drugostepenom postupku izrekao mu je kaznu od 30 godina zatvora na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo.



Hrustić je rekao da je volio svoju ženu i da nije imao namjeru da je ubije, kao i da je ranije od nje čuo da je Halilagić prijetio da će ga ubiti, a ispričao je da ima i noćne more i da sanja veoma neobične snove.



Jevto Janković, Hrustićev branilac, zatražio je ukidanje presude i dodjeljivanje predmeta banjalučkom Okružnom sudu te ponovno saslušanje Hrustićevog sina i vlasnice kuće u kojoj je počinjen zločin.



Tvrdi da je njegov klijent ubistvo počinio iz afekta i gnjeva te da je bio neuračunjiv, a ne sa direktnim umišljajem.



Istakao je da neko ko je počinio ubistvo sa 55 udaraca sjekirom i nožem ne može biti uračunjiv te tražio i ukidanje pritvora u kojem je Hrustić od maja 2017. godine.



Hrustić je, prema optužnici, do kuće u kojoj je počinjen zločin došao 27. maja 2017. da potraži sina, a Azru i Envera je zatekao gole u spavaćoj sobi.



U pomenutoj kući, koja se nalazi u naselju Srednji Jakupovci, kod Prijedora, Azra je radila kao pomoćnica.



Kada je u dvorištu primijetio Halilagićev auto, iz svog auta uzeo je sjekiru i nož i ušao u kuću, a u sobi je zatekao nage Azru i Envera, koje je odmah napao i ubio.



Hrustić je iskasapio bivšu suprugu i njenog ljubavnika sa 55 udaraca, a suprugu je čak nožem dva puta ubo u predjelu polnog organa.



Nakon zločina otišao je u policiju da se prijavi, gdje je uhapšen.



Prijedorski Okružni sud, u oktobru 2018. godine, Aliju Hrustića bio je osudio na 35 godina robije, a Vrhovni sud RS na 30 godina.



Tužilaštvo se žalilo na visinu kazne, jer smatra da je ona preniska.





