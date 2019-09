Operativni centar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo sinoć je oko 19:55 sati obaviješten da je na dijelu autoputa A1, od Jošanice ka Tarčinu, lokalitet petlje Vlakovo, područje općine Ilidža, od strane više NN osoba, uz upotrebu kamenja i podesnih predmeta, došlo do fizičkog napada na navijače NK Zrinjski koji su se kretali iz Tuzle u pravcu Mostara.

Foto: MUP KS

Na mjesto događaja je upućeno više policijskih patrola policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te je u blizini mjesta događaja pronađena jedna osoba koja je zadobila povrede, kojoj je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo ukazala ljekarsku pomoć, nakon čega je prevezeno i zadržano na daljem liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.



"O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac KTKS, po čijem odobrenju je od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izvršen uviđaj na licu mjesta, kojim su konstatovana oštećenja nastala na pet (5) kombi vozila koja su koristili za prevoz navijači NK Zrinjski, te je, uz zapisnik o saslušanja svjedoka, saslušano ukupno 45 lica, navijača NK Zrinjski. Saobraćaj na navedenom dijelu puta je bio obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac od 20,00 sati 25. 09. 2019. godine do 00.10 sati 26. 09. 2019. godine. Ističemo da su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo dana 25. 09. 2019. godine osigurali fudbalske utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine koje su odigrane na stadionu 'Asim Ferhatović Hase' sa početkom u 18,00 sati i 'Grbavica' sa početkom u 20:00 sati, a iste su protekle bez incidenata, uključujući i propraćaj navijača koji su prisustvovali navedenim utakmicama", navode iz MUP-a KS.



Takođe, naši policijski službenici su istog dana po telefonskom pozivu Operativnog centra MUP-a HNK, izvršili propraćaj navijača NK Zrinjski iz pravca Mostara u pravcu Tuzle kroz područje Kantona Sarajevo u vremenu od 12,35 do 13,45 sati, kao što su poduzeli mjere na njihovom propraćaju i prilikom povratka.



"Neophodno je napomenuti da uspjeh ovakvih aktivnosti ovisi i od nivoa saradnje navijača sa policijskim službenicima, jer je potrebno da isti u potpunosti sarađuju sa policijskim službenicima i postupaju po svim zakonito izdatim uputama i naređenjima policijskih službenika. Radeći na rasvjetljavanju napada na navijače NK Zrinjski koji su se vraćali sa utakmice u Tuzli, naši policijski službenici su, tokom odigravanja utakmice na stadionu 'Grbavica' vršili provjeru identiteta jednog broja navijača FK 'Željezničar' zbog sumnje da se dovode u vezi sa navedenim događajem. Policijski službenici Uprave policije su identifikovali više lica koja se dovode u vezu sa učešćem u navedenom događaju, te je, do sada, ukupno pronađeno i lišeno slobode osam (8) lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela "Nasilničko ponašanje", "Oštećenje tuđe stvari", uključujući i lice koje je zadržano na daljem liječenju u KCU Sarajevo, a koje je izjavilo policijskim službenicima da pripada navijačima FK Željezničar", navode.



Do sada su uhapšene osobe s područja Kantona Sarajevo i to: S. S., rođen 1993. godine, K. H., rođen 1995. godine, S. Z., rođen 1991. godine, A. K., rođen 1992.godine, F. T., rođen 1996.godine, F. S., rođen 1997. godine, A. K., rođen 1995. godine i DŽ. Š. rođen 1998.godine.



Nastavlja se dalji rad na potpunom rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenih krivičnih djela.





(24sata.info)