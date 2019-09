Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisalo je međunarodnu potjernicu za 34-godišnjim Alvinom Kajtazovićem iz Bihaća koji je osuđen za ubistvo svoga oca Seada koje je počinio 15. oktobra 2017. godine.

ilustracija / 24sata.info

Kajtazović je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora za krivično djelo Ubistvo na mah i nije se pojavio na izdržavanju kazne. Presuđen je 5. jula prošle godine na Kantonalnom sudu u Bihaću, a presuda je potvrđena 18. januara ove godine na Vrhovnom sudu FBiH.

MUP USK raspisao je međunarodnu potjernicu po narebi Općinskog suda u Bihaću, piše Klix.ba.

Podsjetimo, Alvin se fizički sukobio sa svojim ocem u porodičnoj kući u bihaćkom naselju Ribić, te ga je usmrtio nožem. Učinio je to iz nehata. U pritvoru je bio od 15.10.2017.godine do 22.03.2018. godine, te od 13.04.2018. do 26.04.2018.godine.

Riječ o mladom profesoru koji je završio anglistiku na Filozofskom fakultetu. Radio je u školi. Ovaj čin šokirao je Bišćane koji su imali samo riječi hvale za Alvina za kojeg su kazali da je trpio fizičko i psihičko nasilje kao i njegova majka, a koje je provodio upravo otac Sead. Preminuli je bio osuđen i na pet godina zatvora zbog navođenja na prostituciju. Bio je vlasnik ilegalnog noćnog kluba.

Alvin je trebao doktorirati u Austriji. Njegova trenutna lokcija nije poznata.

(NN)