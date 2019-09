Preduzimajući operativno - taktičke mjere i radnje na realizaciji akcije kodnog naziva "Labos", policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga - Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su na osnovu Naredbe Općinskog suda u Sarajevu, izvršili pretres kuće koju koristi E. B., na području općine Ilidža.

Foto: MUP KS

Tom prilikom, pronađeno je 350 stabljika biljke koja asocira na biljku cannabis, koje je E. B. skupa sa još jednom osobom, čiji je identitet poznat policijskim službenicima, zasadio i uzgojio radi proizvodnje i prodaje opojne droge marihuane.



Također, pronađena je jedna opremljena laboratorija za "in dooor" uzgoj biljke cannabis (separatori, filteri, termostati, navodnjavanje, ventilatori, razvodne ploče sa osiguračima, vremenskim relejima i satom, rasvjetna tijela i dr.) koja je opremljena radi uzgoja biljke cannabis i proizvodnje opojne droge, te dvije kutije sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu.



Istovremeno, tokom pretresa pronađeni su i oduzeti - jedna drobilica, jedna vrećica sa bijelom materijom koja asocira na opojnu dogu amfetamin, šest PVC bočica sa hemikalijama za pospješivanje rasta biljaka koje se uzgajaju u zatvorenom prostoru, jedan pištolj, četiri metka i šest umjetničkih slika koje potiču iz krivičnog djela.



Na području općine Ilidža, izvršen je pretres osobe A. P. kod koje je pronađena i oduzeta jedna PVC vrećica sa suhom zeljastom materijom koja acocira na opojnu drogu marihuanu i mobilni telefon.



Pretresom kuće i garaže na području općine Ilijaš, koju A. P. koristi sa osobom za kojom se traga, od A. P. su oduzeti dijelovi za laboratoriju za "in door" uzgoj biljke cannabis i drugi predmeti.



Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela - neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, te kršenje člana 74. stav 1. tačke a) ZONDINOiM-a Kantona Sarajevo, E.B. i A.P su lišeni slobode i nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, dok se za trećim licem, čiji je indentitet poznat policijskim službenicima, intenzivno traga, saopćeno je iz MUP-a KS.



Iz MUP-a napominju da se radi o najsavremenijim i najvećim laboratorijama i opremi za laboratorije, koji su do sada pronađeni na području Kantona Sarajevo, a čija vrijednost zajedno sa oduzetom opojnom drogom iznosi oko 250.000 KM.





(FENA)