Scena poput onih u akcionim filmovima dogodila se jučer ispred hotela “Dubrovnik” u Zenici, kada je policijski službenik na motoru pokušao sankcionirati vozilo “Audi”, stranih registarskih oznaka, parkirano na trotoaru, a nakon čega se vlasnik automobila ponio krajnje bahato.

Za kratko vrijeme, ovaj prostor okupirale su brojne policijske ekipe.



Prema riječima Aldine Alić, glasnogovornice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), tom prilikom vozač i suvozač iz automobila oglušili su se na naredbe policijskog službenika koji je obavljao svoj posao.



⁃ Tom prilikom na lice mjesta stiglo je pojačanje, a suvozač, inače ženska osoba inicijala E.T., iz automobila odmah je uhapšena, dok je vozač pobjegao - kaže Alić.



Kako saznaje “Avaz”, odbjegli vozač je Sandi Tolić, koji se nakon izvjesnog vremena vratio do svog parkiranog automobila koje su osiguravali policijski službenici. Nakon što je došao do automobila, policijski službenici su ga uhapsili, potvrdila nam je Alić.



Zbog nepostupanja po naredbi službene osobe i drugih počinjenih prekršaja, Toliću i suvozačici Elli, inače njegovoj supruzi, će biti izdati prekršajni nalozi. Sporni automobil, inače na stranim registarskim oznakama, izmješten je na službeni parking MUP-a ZDK i bit će predmet detaljnih pregleda.



Nakon obrade u prostorijama MUP-a ZDK, supružnici Tolić su pušteni.





