Dvadesetdvogodišnja Zeničanka, inicijala Č. N., počinila je samoubistvo aktiviranjem ručne bombe, saznaje “Avaz”.

Do ove nezapamćene tragedije došlo je u stambenom kompleksu Makovi na Crkvičkom Brdu, a koja je uznemirila stanare.



Kako saznajemo, djevojka je, iz još nepoznatih razloga, bombu aktivirala sat poslije ponoći.



Prema riječima Aldine Alić, portparola MUP-a ZDK, do tragedije je došlo aktiviranjem eksplozivne naprave.



⁃ Najvjerovatnije se radi o ručnoj bombi. Tom prilikom nastupila je smrt Zeničanke, koja je u tom trenutku bila sama u stanu - govori ona.



Uviđaj je na licu mjesta, kojim je rukovodio dežurni tužilac Tužilaštva ZDK, obavljen, a Alić ističe da se, prema svim do sada prikupljenim činjenicama, najvjerovatnije radi o samoubistvu.



