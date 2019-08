Stopa smrtnosti u saobraćaju u BiH je prošle godine iznosila 72 poginula na milion stanovnika, čime naši putevi spadaju u najrizičnije u Evropi.

Ilustracija / 24sata.info

Konkretnije, samo pet članica EU ima veću smrtnost od BiH, i to Rumunija (96), Bugarska (88), Letonija (78), Hrvatska (77) i Poljska (76).



Situacija na našim saobraćajnicama je gora nego u Mađarskoj i Grčkoj, gdje su lani u saobraćaju poginula po 64 lica na milion građana, te Češkoj sa 62 mrtvih na milion stanovnika.



Po podacima Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), stopa smrtnosti na bh. putevima u 2018. godini je, dakle, iznosila 72 poginula, dok je prosjek u EU bio 49 smrtnih slučajeva na milion stanovnika, što pokazuju informacije do kojih je došao Generalni direktorat za mobilnost i transport Evropske komisije (EK).



Bajro Džindo, stalni sudski vještak za drumski saobraćaj iz Tuzle, napominje da su bh. putevi na rednom broju jedan na spisku faktora koje vidi kao uzrok ovakve statistike.



"Dakle, ne vozilo, nego put. To znači da imamo puteve koji su izgrađeni za 1.000, a po njima se kreće 5.000 vozila. Pritom, imamo neprimjerene puteve koji ostaju isti, a vozila su sve bolja i tehnički savremenija", pojasnio je Džindo za "Nezavisne".



Na drugo mjesto je svrstao mjere protiv vozača koji čine prekršaje u saobraćaju.



"Kada dođe do tačke da neko za saobraćajnu nezgodu ili prekršaj bude kažnjen, kazne se ne izvršavaju. Vi imate primjera da čovjek pravi 50 puta istu grešku i niko ništa ne preduzima", istakao je Džindo, koji ocjenjuje da se naš zakon o bezbjednosti saobraćaja ne razlikuje mnogo od drugih, ali je problematična primjena.



I njegova koleginica iz Sarajeva Elida Suljagić, koja je takođe sudski vještak i inženjer saobraćaja, takođe napominje da je frekvencija saobraćaja povećana, a da putevi ne mogu pratiti takav rast broja vozila. Ipak, kako ističe, ljudski faktor najodgovorniji je za situaciju koju imamo.



"Kroz svoje iskustvo uočila sam da su ljudi dosta preopterećeni zbog ubrzanog tempa života, što se odražava i na saobraćaj. Sankcije su svakako jedno od rješenja, odnosno najbitnije, kako bi se situacija popravila", navela je Suljagićeva, koja ima više od 15 godina iskustva u struci.



Iz BIHAMK-a su naveli da je veliki broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima, između ostalog, rezultat nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa, kao i niskog nivoa saobraćajne kulture većeg broja učesnika u saobraćaju.



"Nepropisna brzina i brzina neprilagođena uslovima na putevima su jedan od najčešćih uzročnika izazivanja saobraćajnih nezgoda (oko 24,3 odsto). Slijede saobraćajne nezgode nastale pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava, zatim nezgode koje su rezultat radnji vozilom u saobraćaju, te ostali uzroci koji podrazumijevaju nepoštivanje saobraćajne signalizacije, nepovoljne uslove na putu itd.", naveli su iz BIHAMK-a.



Na putevima u BiH su prošle godine zabilježene 36.672 saobraćajne nezgode. Život je izgubilo 277 lica, 1.653 ih je teže, a 8.750 lakše povrijeđeno.



Inače, najbezbjedniji putevi su u Velikoj Britaniji, gdje je, po podacima EK, u 2018. zabilježeno 28 smrti na milion stanovnika, a slijede Danska (30), Irska (31), Holandija (31) te Švedska (32).



Država Broj stradalih na milion stanovnika



Rumunija 96



Bugarska 88



Letonija 78



Hrvatska 77



Poljska 76



BiH 72





(NN)