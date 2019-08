Pripadnici Policijske uprave Gradiška sankcionisali su 235 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, od 579 kontrolisanih u petodnevnoj akciji.

Foto: Arhiv

Kod 207 vozača evidentirano je prekoračenje brzine u rasponu od 10 do 20 kilometara na čas, kod 24 vozača od 20 do 30, a četiri vozača prekoračila su dozvoljenu brzinu više od 30 kilometara na čas, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.



Od kontrolisanih 579 učesnika u saobraćaju, 533 su podvrgnuta alkotestiranju, a kod 21 vozača je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.



Kod 15 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u krvi u rasponu od 0,3 do 0,8 grama po kilogramu, a kod tri vozača u rasponu od 0,8 do 1,5 grama po kilogramu.



U Policijskoj upravi Gradiška navode da su trojica vozača imala više od 1,5 grama po kilogramu alkohola u krvi i oni su uhapšeni.



Kontrole na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, koje su obavljene od 1. do 5. avgusta, dio su republičke akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na brzinu kretanja vozila i prisustvo alkohola u krvi.



Policijska uprava Gradiška će nastaviti sa sprovođenjem navedenih aktivnosti, te apeluje na učesnike u saobraćaju da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH da bi vlastitu i bezbjednost drugih građana podigli na što viši nivo.





(NN)