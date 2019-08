U Sarajevu je jutros oko 4 sata poginuo migrant koji se bacio pod točkove GRAS-ovog autobusa koji je prevozio radnike, saznaje "Avaz".

Do nesreće je došlo kod Rimskog mosta na brzoj cesti.



Na lice mjesta su izašli pripadnici MUP-a KS i Hitna pomoć, no nesretnom čovjeku nije bilo spasa.



Iz Operativnog centra MUP-a KS potvrdili su nam da se desila ova nesreća, ali nisu željeli davati više informacija do završetka uviđaja.





(24sata.info)