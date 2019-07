Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Eminu Selimiću iz Sarajeva, koji je uhapšen zbog posjedovanja više od 40 kilograma droge.

Foto: Arhiv

Informaciju da je u petak, 12. jula, Selimiću određen pritvor od 30 dana, potvrdio je njegov advokat Vedad Kolašinac.



- Selimić se tokom prvog saslušanja u Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo branio šutnjom - dodao je Kolašinac.



Ranije su mediji izvještavali da je pronađena droga u vrijednosti između 150.000 i 220.000 konvertibilnih maraka (KM).



Prema dokumentaciji koju BIRN BiH ima posjedu, u stanu u opštini Istočno Novo Sarajevo koji je osumnjičeni koristio u toku 2019. godine, do 10. jula, nakon pretresa nađena je veća količina droge speed, marihuana i ecstasy, kao i predmeti koji se upotrebljavaju za proizvodnju i rasparčavanje droge.



Nakon hapšenja 11. jula, načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac je istakao da je, pretresom stana i pomoćnih objekata koje je to osoba koristila u Hilandarskoj ulici u Istočnom Sarajevu, pronađena velika količina droge, između ostalog 16 kilograma marihuane, 14 mobilnih telefona i veći broj novčanica.



On je naveo da je oduzeto i pet digitalnih vaga i pribor za pakovanje droge, javlja Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).





(FENA)