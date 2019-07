Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova su jučer su zabilježili veći broj intervencija.

Do hapšenja je došlo zbog krivičnih djela krađa i teška krađa, izazivanje opšte opasnosti, posjedovanje ili prodaja vatrenog oružja te posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga, saopšteno je iz MUP-a KS.



Osoba S.F. rođena 1978. godine, za kojom je raspisana centralna potjernica MUP-a HNK, lišena je slobode te predata u dalju nadležnost policijskim službenicima MUP-a HNK Mostar. Zbog krivičnog djela posjedovanja ili prodaje vatrenog oružja kategorije B u Sarajevu je uhapšen K.B. rođen 1994. godine, iz Sarajeva.



Zbog postojanja sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa slobode je lišen M.A. rođen 1994. godine. Istog dana nakon izvršene kriminalističke obrade, imenovani je otpušten iz službenih prostorija, saopšteno je.



Zbog postojanja sumnje da su počinili krivično djelo krađa na prosotru Sarajeva uhapšeni su Sirijac M.B. i Alžirac A.B.S. A.S. (1980) i A.E. (1991) i A.S. (1963) uhapšeni su zbog postojanja sumnje izazivanja opšte opasnosti.



Slobode je lišen i S.V. rođen 1998. godine zbog postojanja sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.



Pješakinju J.H. je udario automobil na raskršću ulica Mula Mustafe Bašeskije - Logavina. Povrijeđenoj je ukazana zdravstvena pomoć a konstatovane su teške tjelesne povrede.



Dvije nepoznate osobe počinile su krivično djelo razbojništvo na benzinskoj pumpi Petrol BH Oil Company prilikom čega su uz prijetnju pištoljem otuđili novac od radnika pumpe.



U Ilijašu došlo je do požara na porodičnoj kući O.D. koji je zbog velike koncentracije ugljenmonoksida i gutanja dima izgubio svijest te mu je ukazana ljekarsak pomoć. Na kući je pričinjena materijalna šteta a uviđaj će biti izvrđšen danas.



Iz MUP KS saopštili su da su u subotu, 6.7. 2019. službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo, preduzimajući redovne mjere kontrole saobraćaja, uručili 391 prekršajni nalog, saopšteno je iz MUP-a KS.





